Украина таки получит Taurus? В Германии готовятся проголосовать за секретное предложение

Передача ракет может состояться уже совсем скоро

Правительство Германии, вероятно, таки намерено передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Голосование по новому пакету помощи, в который они могут войти, собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.

Об этом сообщает немецкая газета Bild. По её данным, правящая коалиция "светофор" подготовила секретное предложение о поставках Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. Отмечается, что в новом проекте пакета военной помощи напрямую не упоминаются ракеты Taurus, однако в нем говорится о "поставках дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора".

По мнению журналистов ракеты Taurus как раз подходят под это описание, поскольку они могут достигать целей на расстоянии более 500 километров.

"Франция и Великобритания уже поставили Украине свои крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, однако они считаются не такими эффективными, как Taurus", — добавляют журналисты.

Для справки: Taurus – это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. "Телеграф" уже объяснял, что по характеристикам она является конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow. Но диапазон Taurus несколько больше – ракета имеет дальность поражения более 500 км. Более подробно о том, что умеет это оружие, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального может подтолкнуть канцлера Германии Олафа Шольца отправить крылатые ракеты Taurus в Украину.