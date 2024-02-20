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Украина таки получит Taurus? В Германии готовятся проголосовать за секретное предложение

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Украина может получить немецкие крылатые ракеты Новость обновлена 20 февраля 2024, 12:10
Украина может получить немецкие крылатые ракеты. Фото defence express

Передача ракет может состояться уже совсем скоро

Правительство Германии, вероятно, таки намерено передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Голосование по новому пакету помощи, в который они могут войти, собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.

Об этом сообщает немецкая газета Bild. По её данным, правящая коалиция "светофор" подготовила секретное предложение о поставках Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. Отмечается, что в новом проекте пакета военной помощи напрямую не упоминаются ракеты Taurus, однако в нем говорится о "поставках дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора".

По мнению журналистов ракеты Taurus как раз подходят под это описание, поскольку они могут достигать целей на расстоянии более 500 километров.

"Франция и Великобритания уже поставили Украине свои крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, однако они считаются не такими эффективными, как Taurus", — добавляют журналисты.

Для справки: Taurus – это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. "Телеграф" уже объяснял, что по характеристикам она является конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow. Но диапазон Taurus несколько больше – ракета имеет дальность поражения более 500 км. Более подробно о том, что умеет это оружие, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального может подтолкнуть канцлера Германии Олафа Шольца отправить крылатые ракеты Taurus в Украину.

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