Боеприпасы, ПВО и F-16: Умеров подвел итоги 20-го Рамштайна

Министр сообщил об основных темах переговоров

Во вторник, 19 марта, во время 20-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" коалиция стран партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине. Главной темой встречи стали поставки боеприпасов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, украинская делегация сообщила партнерам о нуждах Сил обороны.

"Два важных и продуктивных дня насыщеные встречами с партнерами. Вчера имели очень важную встречу в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров. Украинская делегация презентовала план на 2024 год, озвучила критические потребности украинских Сил обороны, презентовала последние достижения по построению фортификаций. Очень важно сохранить такой формат встреч накануне заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины", — отметил он.

Умеров также сообщил, что во вторник у украинской команды была отдельная встреча с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. По его словам, стороны обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинского ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы. Отдельным пунктом стали дальнобойные способы поражения.

"Боеприпасы – то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм, и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессора", — отметил министр.

Кроме того, Умеров сообщил, что речь шла и о системах ПВО. По его словам, Украина получит больше ракет для своих систем противовоздушной обороны.

"Я благодарен министру обороны Германии, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наша общая задача — обеспечить преимущество Украины в воздухе", — подчеркнул он.

По словам Умерова, помочь закрыть украинское небо также истребители F-16. Он отметил, что Украина активно работает со всеми привлеченными партнерами: США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее.

"Наша война за восстановление территориальной целостности – это первая полномасштабная война дронов. Есть несколько новых стран, которые присоединились к дроновой коалиции и внесли взносы. Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте. Также обсуждаем возможность инвестиций в украинское производство БПЛА, которые уже показали свою эффективность на поле боя", — подытожил министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об итогах 20-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Партнеры Украины заверили в дальнейшей поддержке нашей страны.