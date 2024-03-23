Може бачити ворога на сотні кілометрів: що таке українська станція РТР "Кольчуга" (відео)

Одразу два підприємства розробляли подальші модернізації радара

Україні потрібні системи протиповітряної оборони для захисту від російських атак. До них також потрібні потужні радари, аби визначити де летить ворожий дрон чи ракета. Україна має такі вітчизняні розробки — станцію автоматичної радіотехнічної розвідки "Кольчуга". Вона працює як пасивний радар, тож не може бути виявлена ворожими РЕБами.

"Кольчуга" була гордістю української оборонки у 90-х, у 2001 офіційно стала на озброєння ЗСУ. Виробництво базувалося в Донецьку, тож з початком війни в 2014 його були змушені перенести до Запоріжжя. Повноцінне виробництво не було налагоджене. Перед повномасштабним вторгненням про "Кольчугу" згадали знов — на початку лютого Міноборони замовило модернізацію станції РТР "Кольчуга".

Характеристика станції РТР "Кольчуга"

Базується на двох шасі підвищеної прохідності КрАЗ-260. Три станції "Кольчуга" в комплексі можуть визначити координати наземних та надводних цілей, їхнє пересування на 600 км вглиб території та 1000 км по лінії фронту. Якщо висота польоту цілі — 10 км, то на відстані до 800 км. У системи є паралельний приймач виявлення на 36 каналів та електроніка, що може відфільтрувати сигнали та одночасно слідкувати за 200 цілями.

Що відбулося з проєктом "Кольчуга" за час війни — дві різні модернізації

Оскільки повноцінне виробництво "Кольчуг" з 2914 року не було налагоджене, приватна фірма з іншого міста об'єднала частину розробників та почала розробляти модернізовану КOLCHUGA RDF-360. Один з розробників (який створював і попередню станцію), Віталій Яковлев, в 2019 році зазначав, що попри значну модернізацію порівняно з версією донецького виробництва, на завершення створення нової станції РТР не вистачає грошей: "Попередній комплекс складався з 8 машин, по дві на кожну станцію, тепер, завдяки новим технологіям і новим рішенням нам вдалося об'єднати всю апаратуру в одну машину. Ми збільшили дальність, вибірковість, чутливість. Також були покращені можливості прийому та ідентифікації. Ця "Кольчуга" за характеристиками на порядок вища за ту, яка вироблялася у Донецьку на "Топазі".

Проєктні характеристики КOLCHUGA RDF-360

Яковлев також зазначив, що на вироблення нової "Кольчуги" з нуля потрібно від 9 до 12 місяців, проте вона вартує очікування: "Ми можемо виявляти морські і наземні цілі на відстані до 700 км. "Кольчуга" цікава військам, тому що – це прийняття рішень, супровід повітряних цілей, контроль загрози потенційного противника. Якщо ми уздовж кордону на відстані 100-200 км встановили б комплекси, то б бачили, що відбувається на території навколишніх країн, у тому числі і агресора. Могли б спостерігати і контролювати обстановку. Різні рухомі об'єкти можна інфікувати за швидкістю і властивим характеристикам".

ДП "Укроборонсервіс" в 2020 році презентувало своє оновлення комплексу РТР "Кольчуга-КЕ", відновленого після тривалого простою. Чотири таких модернізованих станції придбала українська армія в 2021 році. Директор ДП "Укроборонсервіс" Володимир Воронін тоді зазначав, що підприємство готове взятися за ремонт та модернізацію старих "Кольчуг", які стоять на озброєнні ЗСУ.

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