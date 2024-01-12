Ворог не сховається: в Україні тестують наземний комплекс радіорозвідки "Архонт"

Головна задача — виявляти місцеположення ворожих радарів

Українські компанії вдосконалюють радіотехнічний захист та засоби розвідки. Тестуються як комплекси повітряного базування — вже відома Gekata на базі безпілотника, так і наземного розташування.

Компанія "Інфозахист" на сайті DOU розповіла про свій варіант наземної станції РТР "Архонт". Його можна виконати у стаціонарній та мобільній версії. На відміну від повітряної розвідки, він матиме більш потужну антену. У дрона є вагові обмеження, натомість на землі їх немає, тож потужна антенна система зможе відстежувати сигнали в нижньому діапазоні частот.

"Архонт" складається з постів, що з'єднані в мережу. Вони визначають джерела випромінювання та їхнє розташування. Самі при цьому лишаються "в тіні", працюючи в пасивному режимі. Пости взаємозамінні — кожен може виконувати роль головного. У РТР-комплексі використовується програмне забезпечення, розроблене вітчизняними фахівцями, які включають елементи штучного інтелекту.

"Архонта" вже тестували в районі біля зони бойових дій. Він "побачив" радари ворога на землі, на морі та в повітрі:

дальньої повітряної розвідки 1Л117,

РЛС 96Л6Е, яка входить до ЗРС С-300,

радари зі складу ЗРК "Тор-М1"

сигнали надводних цілей в акваторії Чорного моря,

радар М402 "Піка-М", який встановленої на літак Су-34,

РЛС Н011Р "Барс", що встановлюється на борту винищувача Су-30.

"Геката" та "Архонт" наразі розвиваються та удосконалюються. Після завершення військові отримають ці інструменти для пошуку ворожої радар-активності, що дозволить вражати цілі.

Раніше "Телеграф" розповідав про безпілотник Jupiter Hunter-1, який створили в Україні. Він не боїться засобів радіоелектронної боротьби ворога.