Ворог не сховається: в Україні тестують наземний комплекс радіорозвідки "Архонт"
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Головна задача — виявляти місцеположення ворожих радарів
Українські компанії вдосконалюють радіотехнічний захист та засоби розвідки. Тестуються як комплекси повітряного базування — вже відома Gekata на базі безпілотника, так і наземного розташування.
Компанія "Інфозахист" на сайті DOU розповіла про свій варіант наземної станції РТР "Архонт". Його можна виконати у стаціонарній та мобільній версії. На відміну від повітряної розвідки, він матиме більш потужну антену. У дрона є вагові обмеження, натомість на землі їх немає, тож потужна антенна система зможе відстежувати сигнали в нижньому діапазоні частот.
"Архонт" складається з постів, що з'єднані в мережу. Вони визначають джерела випромінювання та їхнє розташування. Самі при цьому лишаються "в тіні", працюючи в пасивному режимі. Пости взаємозамінні — кожен може виконувати роль головного. У РТР-комплексі використовується програмне забезпечення, розроблене вітчизняними фахівцями, які включають елементи штучного інтелекту.
"Архонта" вже тестували в районі біля зони бойових дій. Він "побачив" радари ворога на землі, на морі та в повітрі:
- дальньої повітряної розвідки 1Л117,
- РЛС 96Л6Е, яка входить до ЗРС С-300,
- радари зі складу ЗРК "Тор-М1"
- сигнали надводних цілей в акваторії Чорного моря,
- радар М402 "Піка-М", який встановленої на літак Су-34,
- РЛС Н011Р "Барс", що встановлюється на борту винищувача Су-30.
"Геката" та "Архонт" наразі розвиваються та удосконалюються. Після завершення військові отримають ці інструменти для пошуку ворожої радар-активності, що дозволить вражати цілі.
Раніше "Телеграф" розповідав про безпілотник Jupiter Hunter-1, який створили в Україні. Він не боїться засобів радіоелектронної боротьби ворога.