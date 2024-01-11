"Хрущі" над ворогом гудуть: що може безпілотний комплекс (відео)

Розробили комплекс спільно цивільні інженери та військові

Україна продовжує нарощувати виробництво дронів, які атакують ворога на воді, застосовуються в наземних операціях чи з повітря допомагають захисникам. Серед таких розробок — безпілотний комплекс "Хрущ", який наразі проходить стадію бойових випробувань.

Згідно з даними Brave Inventors, в комплекс входить головний дрон носій, дрон камікадзе та пульт. При наближенні до цілі дрон-камікадзе від'єднується від носія та вражає ворога. Запускається дрон з рук.

"Це швидкозбірний дрон, який можна запускати з руки. Він працює як FPV дрон, тобто ми запустили його і ми шукаємо цілі 10-20 км. Цей тип несе 1,5 кг, є розробки під інші типи бойових частин, під РПГ під ПТАБ, інші типи. Тут ми використовуємо комбіновану бойову частинку", — розповів заступник командира ударної роти БПЛА 67 ОМБр Олексій Олексюк.

Характеристики БПАК "Хрущ":

Корисна вага — 3,5 кг.

Максимальне навантаження БЧ — 1,5-5 кг.

Радіус роботи —10-20 км.

Тип заряду — комбінований, кумулятивний, термобаричний.

Працює в умовах потужної РЕБ.

Розгортається за 3 — 5 хвилин.

Потенційно розробники хочуть розширити виробництво до 200-250 дронів на місяць, наразі ж виробляють три десятки. "Наша мета — надавати засоби для тих підрозділів, що на лінії розмежування, надавати засоби. Там де відбуваються штурми, працює артилерія", — каже Олексюк.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший дрон — Jupiter Hunter-1, якому вдається оминати ворожі засоби радіоелектронної боротьби завдяки особливому режиму роботи. Також в Україні розробляють і важкі ударні дрони, що здатні вразити ціль за сотні кілометрів. Серед таких — "Бобер", який відзначився дольотом до Москви.