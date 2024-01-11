"Хрущи" над врагом гудят: что может беспилотный комплекс (видео)

Разработали комплекс совместно гражданские инженеры и военные

Украина продолжает наращивать производство дронов, которые атакуют врага на воде, применяются в наземных операциях или помогают защитникам с воздуха. Среди таких разработок — беспилотный комплекс "Хрущ", который проходит стадию боевых испытаний.

Согласно данным Brave Inventors, в комплекс входит главный дрон носитель, дрон камикадзе и пульт. При приближении к цели дрон-камикадзе отсоединяется от носителя и поражает врага. Запускается дрон из рук.

"Это быстросборный дрон, который можно запускать с руки. Он работает как FPV дрон, то есть мы запустили его и мы ищем цели10-20 км. Этот тип несет 1,5 кг, есть разработки под другие типы боевых частей, под РПГ под ПТАБ, другие типы. Здесь мы используем комбинированную боевую часть", — рассказал заместитель командира ударной роты БПЛА 67 ОМБр Алексей Олексюк.

Характеристики БПАК "Хрущ":

Полезный вес – 3,5 кг.

Максимальная нагрузка БЖ – 1,5-5 кг.

Радиус работы -10-20 км.

Тип заряда – комбинированный, кумулятивный, термобарический.

Работает в условиях мощной РЭБ.

Разворачивается за 3 – 5 минут.

Потенциально разработчики хотят расширить производство до 200-250 дронов в месяц, сейчас производят три десятка. "Наша цель — предоставлять средства для подразделений на линии разграничения, предоставлять средства. Там, где происходят штурмы, работает артиллерия", — говорит Олексюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой дрон — Jupiter Hunter-1, которому удается обходить вражеские средства радиоэлектронной борьбы благодаря особому режиму работы. Также в Украине разрабатывают и тяжелые ударные дроны, способные поразить цель за сотни километров. Среди таких — "Бобер", отличившийся долетом до Москвы.