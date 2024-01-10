Вести бой, не подвергая опасности военных: в Украине разработали сухопутный штурмовой дрон (фото, видео)

Штурмовые дроны могут усилить ВСУ

Российское вторжение в Украину дало сильный толчок компаниям, развивающим беспилотные системы вооружения, а потому на вооружении ВСУ вскоре можно будет увидеть образцы техники, которые до этого считались уделом научной фантастики. Одной из таковых является подвижная огневая точка UTE MT-1, которую разработчики именуют "штурмовым дроном".

Как сообщил в своем telegram-канале вице-премьер — глава Минцифры Михаил Федоров, детище компании Ukrainian Technical Equipment уже получило грант от кластера Brave1 на дальнейшую разработку двух усовершенствованных образцов.

"Плюс движущейся огневой точки в том, что ею можно управлять дистанционно, а это сохранение жизни военных. Опытный образец учитывает требования военных. Из очевидных преимуществ разработки — малозаметная, проходная и легкая, то есть просто перевозить бусом или пикапом, куда она заезжает собственным ходом", — сообщил Федоров.

По его словам, система уже имеет отзывы и рекомендации, а разработчики планируют провести тестирование своей машины с другим набором вооружения.

Как сообщалось ранее, украинские военные вскоре получат роботизированные турели "ШаБля", которые позволяют оператору вести огонь дистанционно.