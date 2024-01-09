"Бобер" против россиян: что может украинский дрон и где уже отметился (видео)

Детали о боевой части дрона не разглашаются

Украинские мастера создают для фронта множество важных технических беспилотных решений. Они направлены как на спасение жизни украинских военных, так и на уничтожение оккупантов. Среди таких — дрон-камикадзе с дальностью в сотни километров UJ-26 "Бобер"

Производитель беспилотника — компания "УкрДжет". Как отмечает "Милитарный", первые фото дрона появились в мае 2023 года. Также дрон "Бобер" был одним из беспилотников в проекте "Back Box", который реализовал Фонд "Вернись живым". Этот проект навредил россиянам на 900 млн долларов по меньшей мере.

Что известно о дроне "Бобер" и его характеристиках:

Цена называлась стоимость в 108 тысяч долларов США.

Производство – серийное, которое можно разворачивать.

Аэродинамическая схема — "утка" (горизонтальное оперение расположено впереди крыла). Такая схема позволяет обходить зоны действия противовоздушной обороны врага, изменяя высоту полета или заменить цель.

Дальность – около 800 км.

Где уже применяли "Бобра"

Использовать этот беспилотник у линии фронта нецелесообразно, ведь у него другие задачи. "Это тихоход, который летит медленно, далеко на определенной высоте и у него другая тактика применения", — рассказал директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. "Бобер" наносил удары по Москве и окрестностям, выполнял миссии в оккупированном Крыму. Среди "вкусных целей" дрона — завод по производству электроники для ракет Х-31, Х-35 и Х-59 и хранилище с ракетными частями к баллистическим ракетным комплексам "Искандер".

Ранее "Телеграф" рассказывал о дроне "Канюк", который разработали волонтеры из Крыма. Он способен нести заряд от РПГ.