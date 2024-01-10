Вести бій, не наражаючи на небезпеку військових: в Україні розробили сухопутний штурмовий дрон (фото, відео)

Штурмові дрони можуть посилити ЗСУ

Російське вторгнення в Україну дало сильний поштовх компаніям, які розвивають безпілотні системи озброєння, а тому на озброєнні ЗСУ незабаром можна буде побачити зразки техніки, які до цього вважалися наукою фантастики. Однією з таких є рухлива вогнева точка UTE MT-1, яку розробники називають "штурмовим дроном".

Як повідомив у своєму telegram-каналі віцепрем'єр — голова Мінцифри Михайло Федоров, дітище компанії Ukrainian Technical Equipment вже отримало грант від кластера Brave1 на подальшу розробку двох удосконалених зразків.

"Плюс рухомої вогневої точки в тому, що нею можна керувати дистанційно, а це збереження життя військових. Дослідний зразок враховує вимоги військових. З очевидних переваг розробки — малопомітна, прохідна й легка, тобто її просто перевозити бусом чи пікапом, куди вона заїжджає власним ходом", — повідомив Федоров.

За його словами, система вже має відгуки та рекомендації, а розробники планують провести тестування своєї машини з іншим набором озброєння.

UTE MT-1

Як повідомлялося раніше, українські військові незабаром отримають роботизовані турелі "ШаБля", які дозволяють оператору вести вогонь дистанційно.