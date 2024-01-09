ЗСУ отримають від чеської компанії унікальні наземні безпілотники: що вони можуть

Системи можуть використовуватись для евакуації або перевезення вантажів

Чеська компанія Isolit-Bravo повідомила про передачу на потреби ЗСУ своїх наземних безпілотників UGV Trail-Blazer, які можуть бути використані для транспортування вантажів або поранених.

Як повідомляє місцеве видання Hospodárske noviny, дрони передаються безпосередньо бойовим підрозділам, щоб уникнути бюрократичних зволікань. Усього ж, за повідомленнями компанії, було передано вісім таких систем і ще чотири готуються до відправки.

Один із розробників безпілотника Філіп Халупнік зазначив, що подібні апарати можуть автономно працювати до 8 годин і мають запас ходу до 32 кілометрів. При цьому він може розвивати швидкість в районі 4-8 кілометрів на годину за максимального навантаження до 350 кілограмів.

Управління здійснюється за допомогою пульта управління, при цьому оператор може знаходитись на відстані до одного кілометра. Крім того, безпілотник може рухатися абсолютно безшумно та має низьку теплову сигнатуру.

UGV Trail-Blazer

Крім колісної версії, компанія також розробляє більш компактну версію, яку незабаром відправлять в Україну. Ще одна версія на гусеничному шасі має оснащуватися пристроєм для розмінування, але вона поки що знаходиться в розробці.

Безпілотник на гусеничному ходу розробки Isolit-Bravo

Isolit-Bravo активно допомагає українській армії ще з 2014 року, а її власник Квідо Штепанек зі своїх коштів організував доставку кількох колон вантажівок із гуманітарною допомогою.

Як повідомлялося раніше, українські військові незабаром отримають роботизовані турелі "ШаБля", які дозволяють оператору вести вогонь дистанційно.