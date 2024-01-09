ВСУ получат от чешской компании уникальные наземные беспилотники: что они могут

Системы могут использоваться для эвакуации или перевозки грузов

Чешская компания Isolit-Bravo сообщила о передаче на нужды ВСУ своих наземных беспилотников UGV Trail-Blazer, которые могут быть использованы для транспортировки грузов или раненых.

Как сообщает местное издание Hospodárske noviny, дроны передаются непосредственно боевым подразделениям, чтобы избежать бюрократических промедлений. Всего же по сообщениям компании было передано восемь таких систем и еще четыре готовятся к отправке.

Один из разработчиков беспилотника Филип Халупник отметил, что подобные аппараты могут автономно работать до 8 часов и имеют запас хода до 32 километров. При этом он может развивать скорость в районе 4-8 километров в час при максимальной нагрузке до 350 килограммов.

Управление осуществляется с помощью пульта управления, при это оператор может находиться на расстоянии до одного километра. Кроме того, беспилотник может двигаться абсолютно бесшумно и имеет низкую тепловую сигнатуру.

UGV Trail-Blazer

Помимо колесной версии компания также разрабатывает более компактную версию, которую скоро отправят в Украину. Еще одна версия на гусеничном шасси должна оснащаться устройством для разминирования, но она пока находится в разработке.

Беспилотник на гусеничном ходу разработки Isolit-Bravo

Isolit-Bravo активно помогает украинской армии еще с 2014 года, а ее владелец Квидо Штепанек со своих средств организовал доставку нескольких колонн грузовиков с гуманитарной помощью.

Как сообщалось ранее, украинские военные вскоре получат роботизированные турели "ШаБля", которые позволяют оператору вести огонь дистанционно.