Сохранит жизнь пулеметчикам: Украина скоро получит инновационное оружие "ШаБля"

Теперь уничтожать окупантов дистанционно станет легче

Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля". Это — пуленепробиваемая автоматизированная система под одноименные пулеметы, своеобразное крепление под них.

Она дает возможность бойцам дистанционно уничтожать врага. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что дистанционная работа турели позволяет сохранять жизнь и здоровье пулеметчиков. Ведь ее можно установить на позиции, а самому оператору вооружившись экраном и пультом управления, залечь в безопасном месте.

Министр также добавил, что массовое производство турелей "ШаБля" стало возможным в рамках работы кластера поддержки оборонно-технологических разработок в Украине "Brave1".

"ШаБля" — это инновация и пример оружия современной войны... Наша задача — помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь, и этих инноваций стало больше", — написал он.

Сам боевой модуль "ШаБля" оснащен тепловизором и дальномером, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 2 километров и эффективно поражать их.

Ранее "Телеграф" подсчитал, какой вид боеприпасов наиболее эффективен с точки зрения стоимости ликвидации одного оккупанта. Для этого были использованы расчеты цены на боеприпасы различных систем вооружения, имеющихся в ВСУ – от высокоточных до обычных патронов.