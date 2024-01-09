Збереже життя кулеметникам: Україна скоро отримає інноваційну зброю "ШаБля"

Тепер нищити окупантів дистанційно стане легше

Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля". Це — куленепробивна автоматизована система під однойменні кулемети, своєрідне кріплення під них.

Вона надає можливість бійцям дистанційно знищувати ворога. Про це у Facebook повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що дистанційна робота турелі дозволяє зберігати життя та здоровʼя кулеметників. Адже її можна встановити на позиції, а самому оператору, озброївшись екраном та пультом керування, залягти у безпечному місці.

Міністр також додав, що масове виробництво турелів "ШаБля" стало можливим в рамках роботи кластера підтримки оборонно-технологічних розробок в Україні "Brave1".

"ШаБля" — це інновація і приклад зброї сучасної війни… Наша задача — допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний зв'язок, і цих інновацій більшало", — написав він.

Сам бойовий модуль "ШаБля" оснащений тепловізором та далекоміром, що дозволяє виявляти цілі на відстані до 2 кілометрів та ефективно вражати їх.

Раніше "Телеграф" підрахував, який вид боєприпасів найефективніший з погляду вартості ліквідації одного окупанта. Для цього були використані розрахунки ціни на боєприпаси різних систем озброєння, які є у ЗСУ – від високоточних до звичайних патронів.