Виробник дронів пояснив, як Україні подолати відставання від РФ у безпілотниках

Нині наша країна колосально відстає від ворога у виробництві дронів

Президент Володимир Зеленський має зайнятися проблемою виробництва безпілотників в Україні. У ворога в цьому плані колосальна перевага, і змістити баланс можна лише за втручання на найвищому державному рівні.

Про це ексдепутат Верховної Ради VIII скликання, виробник дронів та військовослужбовець Збройних сил України Ігор Луценко розповів в інтерв’ю "Телеграфу". На його думку, розв'язувати цю проблему може лише Зеленський, адже тільки він має можливості для цього.

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"Президент у нас відповідає за все. Я не знаю, чим він тоді зайнятий, якщо не займається цією проблемою. Система влади в Україні побудована так, що лише перша особа має для цього необхідну політичну й адміністративну силу. Інакше ми ніяк не подолаємо нинішнє колосальне відставання від РФ у дронах. Не зможемо навіть зіграти внічию з Москвою", — сказав Луценко.

Щоб розв'язувати цю проблему, Володимиру Зеленському доведеться створити нову Ставку, а до обговорень залучити розробників. Він має тримати під контролем хід робіт. Тільки так вдасться українським дронам перевершити ворожі.

"Тому у президента має бути спеціальна "промислова" або інженерна ставка. Кожні кілька тижнів в Офісі президента слід організовувати зустрічі влади, промисловості та розробників, де б обговорювали хід робіт і звітували, що робиться для того, щоб українські дрони перевершили російські", ― наголосив Луценко.

Виробник дронів впевнений, що це зараз найважливіша проблема. Без достатньої кількості безпілотників Україні не вдасться якісно працювати з іншим озброєнням.

"Адже що може бути зараз важливішим за дрони? Дехто каже, що артилерія. Однак вона вже не може працювати без дронів. Так само і ракети HIMARS. Жодна військова технологія не може бути застосована ефективно без взаємодії з дронами та безпілотними системами", ― розповів Луценко.

Детальніше читайте у повному матеріалі на сайті "Телеграф": "Цим має зайнятися президент": Ігор Луценко про дефіцит дронів, залежність України від Китаю та перевагу росіян.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про новий український дрон "Канюк". Дальність його польоту становить 70 км.