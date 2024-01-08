Производитель дронов объяснил, как Украине преодолеть отставание от РФ в беспилотниках

Сейчас наша страна колоссально отстает от врага в производстве дронов

Президент Владимир Зеленский должен заняться проблемой производства беспилотников в Украине. У врага в этом плане колоссальное преимущество, и сместить баланс можно лишь при вмешательстве на высшем государственном уровне.

Об этом экс-депутат Верховной Рады VIII созыва, производитель дронов и военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь Луценко рассказал в интервью "Телеграфу". По его мнению, решить эту проблему может только Зеленский, ведь только у него есть возможности для этого.

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"Президент у нас отвечает за все. Я не знаю, чем он занят тогда, если не занимается этой проблемой. Система власти в Украине построена так, что только первое лицо имеет для этого необходимую политическую и административную силу. Иначе мы никак не справимся с нынешним колоссальным отставанием от РФ в дронах. Не сможем даже сыграть вничью с Москвой", ― сказал Луценко.

Чтобы решить эту проблему, Владимиру Зеленскому придется создать новую Ставку, а к обсуждениям привлечь разработчиков. Он должен держать на контроле ход работ. Только так удастся украинским дронам превзойти вражеские.

"Поэтому у президента должна быть специальная промышленная или инженерная ставка. Каждые несколько недель в Офисе президента следует организовывать встречи властей, промышленности и разработчиков, где бы обсуждали ход работ и отчитывались, что делается для того, чтобы украинские дроны превзошли российские", ― подчеркнул Луценко.

Производитель дронов уверен, что это сейчас самая важная проблема. Без достаточного количества беспилотников Украине не удастся качественно работать с другим вооружением.

"Ведь что может быть сейчас важнее дронов? Некоторые говорят, что артиллерия. Однако она уже не может работать без дронов. Так же и ракеты HIMARS. Никакая военная технология не применима эффективно без взаимодействия с дронами и беспилотными системами", ― рассказал Луценко.

Подробнее читайте в полном материале на сайте "Телеграф": "Этим должен заняться президент": Игорь Луценко о дефиците дронов, зависимости Украины от Китая и преимуществе россиян.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о новом украинском дроне "Канюк". Дальность его полета составляет 70 км.