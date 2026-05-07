Выгоняли из домов, расстреливали и сжигали тела: дело командира РФ, причастного к зверствам в Буче, направили в суд

Во время оккупации Бучи в марте 2022 года военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ убили 17 мирных жителей в районе улиц Ивана Франко, Максима Ридзанича и Набережной. Среди погибших — мужчины, женщины и пожилые люди. Часть потерпевших перед убийством пытали, а некоторые тела оккупанты пытались сжечь, чтобы скрыть следы преступлений.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины установили, что подразделение российских военных под руководством командира взвода 2-й батальонно-тактической группы 234 десантно-штурмового полка контролировало отдельные районы города, патрулировал улицы, обустраивал блокпосты и систематически проводил обыски местных жителей.

При этом военнослужащие РФ точно знали, что перед ними гражданские люди, которые не участвовали в боевых действиях и не представляли никакой угрозы. Несмотря на это, командир отдавал подчиненным преступные приказы по поводу жестокого обращения с мирным населением.

По данным следствия, оккупанты врывались в частные дома, выгоняли людей на улицу и расстреливали их возле собственных домов. Часть погибших пыталась помочь соседям, другие — выходили из подвалов после обстрелов. Некоторых гражданских перед убийством пытали, а часть тел российские военные пытались уничтожить путём сожжения.

Из-за действий оккупационных войск местные жители долгое время не могли похоронить погибших. Люди, скрывавшиеся в подвальных помещениях, находили тела своих родственников и соседей уже после отступления российских военных из города.

В рамках досудебного расследования полицейские провели масштабную работу: осмотры мест происшествия, допросы свидетелей и потерпевших, судебно-медицинские экспертизы и следственные эксперименты. Во время эксгумаций изъяли пули, которые идентифицировали как боеприпасы к стрелковому оружию, находившемуся на вооружении военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

Все 17 потерпевших были гражданскими лицами, не имели при себе оружия и не участвовали в боевых действиях.

Установлено, что приказы об их убийстве давал 28-летний уроженец Московской области РФ — командир взвода 2-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ, пункт постоянной дислокации которого расположен во Пскове.

Обвинительный акт в отношении него направлен в суд по фактам отдавания приказа о совершении жестокого обращения с гражданским населением и в отдавании приказа о нарушении законов и обычаев войны, сопряженного с умышленными убийствами (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Установить личность обвиняемого и собрать дополнительные доказательства его причастности к военным преступлениям удалось, в частности, благодаря информации, предоставленной Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Документирование военных преступлений осуществляли следственные управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и управление документирования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно со специальной следственно-оперативной группой при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.