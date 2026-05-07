Виганяли з будинків, розстрілювали та спалювали тіла: справу командира РФ, причетного до звірств у Бучі, скерували до суду

Під час окупації Бучі у березні 2022 року військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ вбили 17 мирних мешканців у районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича та Набережної. Серед загиблих — чоловіки, жінки та люди похилого віку. Частину потерпілих перед убивством катували, а деякі тіла окупанти намагалися спалити, щоб приховати сліди злочинів.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що підрозділ російських військових під керівництвом командира взводу 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку контролював окремі райони міста, патрулював вулиці, облаштовував блокпости та систематично проводив обшуки місцевих мешканців.

При цьому військовослужбовці РФ достеменно знали, що перед ними цивільні люди, які не брали участі у бойових діях та не становили жодної загрози. Попри це, командир віддавав підлеглим злочинні накази щодо жорстокого поводження з мирним населенням.

За даними слідства, окупанти вривалися до приватних будинків, виганяли людей на вулицю та розстрілювали їх біля власних домівок. Частина загиблих намагалася допомогти сусідам, інші — виходили з підвалів після обстрілів. Деяких цивільних перед убивством катували, а частину тіл російські військові намагалися знищити шляхом спалення.

Через дії окупаційних військ місцеві жителі тривалий час не могли поховати загиблих. Люди, які переховувалися у підвальних приміщеннях, знаходили тіла своїх родичів та сусідів уже після відступу російських військових із міста.

У межах досудового розслідування поліцейські провели масштабну роботу: огляди місць подій, допити свідків і потерпілих, судово-медичні експертизи та слідчі експерименти. Під час ексгумацій вилучили кулі, які ідентифікували як боєприпаси до стрілецької зброї, що перебувала на озброєнні військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

Усі 17 потерпілих були цивільними особами, не мали при собі зброї та не брали участі у бойових діях.

Встановлено, що накази на їх вбивство надавав 28-річний уродженець Московської області РФ — командир взводу 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ, пункт постійної дислокації якого розташований у Пскові.

Обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду за фактами віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та у відданні наказу про порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивствами (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Встановити особу обвинуваченого та зібрати додаткові докази його причетності до воєнних злочинів вдалося, зокрема, завдяки інформації, наданій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Документування воєнних злочинів здійснювали слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, та управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України спільно зі спеціальною слідчо-оперативною групою за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.