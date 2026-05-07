Есть пострадавшие и разрушения. Россия одновременно атаковала Украину ракетами, дронами и КАБами (фото)

Во время воздушной тревоги украинцев призывают находиться в укрытиях

В четверг, 7 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Днепре, Харьковщине, Сумщине, Одесчине и еще в нескольких регионах.

Как сообщают Воздушные силы, враг применил баллистику, КАБы и дроны. В Днепре предварительно есть сбитие ракеты силами ПВО.

По словам волонтера Тимофея Кучера, по Днепру ударили баллистической ракетой "Искандер-М". В сети уже показали фото дыма после сбития. Известно, что фиксировалась угроза с востока, вероятнее всего, Таганрога.

Дым после взрыва в Днепре. Фото: Тимофей Кучер

Кроме того, "шахеды" атакуют Сумскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области. Там слышны взрывы. В Харьковской области также зафиксированы удары КАБами.

Как сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, армия РФ ударила БпЛА по Новобаварскому району Харькова. На месте "прилета" вспыхнул пожар. В результате атаки пострадала 70-летняя женщина.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, повреждены около 8 частных домов, автомобиль и торговый павильон. Число пострадавших возросло до двух, 10 поврежденных домов и сгоревший автомобиль.

Последствия атаки в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Напомним, в ночь на 5 мая Россия атаковала Украину. Взрывы раздавались в Полтавской, Киевской, Харьковской и еще нескольких областях. В результате удара есть погибшие и пострадавшие. На Полтавщине пятеро погибших в результате российской атаки. Среди них трое работников нефтегазового предприятия и двое спасателей. Известно о 37 раненых.

