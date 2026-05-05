Россияне атаковали центр Краматорска: пожары и много погибших (обновлено)

Тела лежат прямо посреди улиц

Российская армия ударила по центру Краматорска. В городе разрушения пожары и погибшие.

Обстрел города уже подтвердили в MBA. На опубликованных кадрах с места событий можно увидеть тела лежащих прямо на улице погибших горожан.

Обновлено: Количество пострадавших возросло до 12. Кроме жилых домов, повреждены также 4 админздания. Электроснабжение в городе возобновили.

Ранее Зеленский сообщил, что в результате атаки уже известно о 5 погибших.

В городе идет спасательная операция. Оккупанты ударили прямо по центру Краматорска, по людям.

"К сожалению, количество жертв может стать больше. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики — оказывают помощь людям", — написал президент.

Ранее начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко сообщил, что 5 мая, около 17:00, российская армия сбросила 3 ​​фугасных авиабомба на центр Краматорска.

"На месте работают подразделения полиции и ГСЧС, коммунальные и медицинские службы. Раненым оказываем квалифицированную медицинскую помощь. Осматриваем жилые дома на наличие погибших и раненых",- рассказал Гончаренко.

Также на видео в сети можно увидеть горящие автомобили и масштабные разрушения.

Пожары в Краматорске после удара РФ

Тела людей лежат на улице после удара

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне ударили по жилому дому в Днепре.