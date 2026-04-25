Из-под завалов достали погибших, а российский дрон попал в АЗС. Детали 10-часовой атаки на Днепр

Частично разрушена жилая четырехэтажка

Днепр в ночь на субботу, 25 апреля, во время массированной атаки на Украину восемь часов находился под российскими ударами. Враг бил по областному центру беспилотниками и ракетами, известно уже о двоих погибших и более 20 пострадавших.

Обновлено 8:57 Тела двух погибших достали спасатели из-под руин дома в Днепре, разбитого ударом россиян, — Александр Ганжа. Вероятно, под завалами еще могут находиться пять человек, продолжаются аварийно-спасательные работы. Число раненых возросло до 21 человека.

Утром россияне продолжили атаковать Днепр беспилотниками, атака длится уже более 10 часов. Александр Ганжа проинформировал, что враг нанес удар по АЗС, загорелся пожар. Горят и три грузовика. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, в результате атаки в городе повреждены дома, предприятия, автомобили и магазин. Ранены 14 человек, среди них — 9-летний мальчик. Девять пострадавших госпитализированы, все в состоянии средней тяжести.

Мэр Днепра Борис Филатов в 6:20 написал, что после атаки несколько человек не выходят на связь. "Снова надеюсь на Чудо. Но опять, скорее всего, Чуда не будет…", — пишет он.

В ГСЧС проинформировали, что частично разрушен 4-этажный многоквартирный жилой дом. Под завалами, вероятно, находятся люди. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Из-за атаки повреждены жилые дома, предприятия и объект промышленной инфраструктуры. По городу произошли пожары.

По данным "Суспільного", спасатели разбирают завалы на месте одного из попаданий. Территория вокруг ограждена лентой, привлечена тяжелая техника.

Что летело на Днепр в ночь на 25 апреля

По данным мониторинговых каналов, основной удар в ходе массированной ракетно-дроновой атаки врага в ночь на субботу пришелся по Днепру. Только дронов враг запустил около 60. Город находился под непрерывной комбинированной массированной атакой почти 8 часов.

Также Россия использовала для ударов по Днепру баллистические ракеты и била крылатыми ракетами с короткой дистанции от линии боевого столкновения, пишут мониторинговые группы.

Предыдущий удар по Днепру с жертвами

В ночь на 23 апреля Россия атаковала Днепр "шахедами". Произошло попадание в многоэтажку, в нескольких районах города начались пожары. В результате атаки погибли три человека, еще 10 жителей города пострадали.

Почему Россия атакует Днепр

Днепр — это не только крупный областной центр, но и важный логистический и гуманитарный узел, через который украинские войска обеспечиваются на востоке и юге страны. Днепропетровская область граничит с Донецкой, где идут тяжелые бои, поэтому областной центр расположен недалеко от линии фронта.

Также в Днепре есть немало важных промышленных предприятий. Враг пытается уничтожить промышленные мощности, энергетическую инфраструктуру и топливные базы, чтобы снизить оборонный потенциал региона.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 17 апреля, Россия атаковала Днепр беспилотниками. Пострадали двое мужчин.