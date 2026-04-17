В Днепре повторно гремят взрывы: какие последствия предыдущей атаки (фото и видео)

В городе работала ПВО

В Днепре прогремели взрывы около 6 часов утра в пятницу, 17 апреля. Россия атаковала город беспилотниками рано утром и продолжает после 9 часов утра.

9:10 Один человек пострадал из-за утренней атаки на Днепр, это 29-летний мужчина, — Ганжа. Он будет лечиться амбулаторно. Руководитель ОВА показал фото троллейбуса, поврежденного в ходе утренней атаки. В Днепре побиты также многоэтажка и коммерческое помещение. После 9:00 на Днепр снова летят дроны, по данным "Суспільного", в 9:11 в областном центре снова прогремели взрывы.

Пострадавший троллейбус

Разрушения в салоне

Выбиты окна

О последствиях атаки проинформировал глава Днепропетровской ОВ Александр Ганжа. Из-за вражеской атаки возник пожар, пожарные уже локализовали его. Повреждено транспортное предприятие. Предварительно обошлось без пострадавших.

О взрывах сообщили местные Telegram-каналы. После них в областном центре возникло задымление. В 5:45 Воздушные Силы Украины предупредили о БпЛА курсом на Днепр с юго-западного направления.

По российским беспилотникам работали Силы противовоздушной обороны. По предварительным данным, есть сбитие.

Сбитие дрона над Днепром

Место сбития вражеского беспилотника

Предыдущий российский удар по Днепру унес пять жизней

Во вторник, 14 апреля, Россия ударила по Днепру баллистикой. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, погибли пять человек. Еще 25 жителей областного центра пострадали. У эпицентра взрыва повреждены кафе и дома. Преимущественно вылетело стекло, а также побило авто людей.

Атака на Украину в ночь на 16 апреля

Ночью 16 апреля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Харькове, Черкассах и еще нескольких городах. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Было зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях. Всего враг применил 703 цели, из них сбито/подавлено 667. По данным мэра столицы Виталия Кличко, в Киеве пострадали 45 человек, 26 человек были госпитализированы в больницы. Погибли четыре человека, среди которых — 12-летний мальчик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атаковала Днепр "шахедами" 13 апреля. Возник огромный столб дыма.