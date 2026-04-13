Россия ударила по Днепру "шахедами". Над городом поднялся огромный гриб дыма (фото, видео)

Есть повреждение инфраструктуры

В понедельник, 13 апреля, в Днепре прогремели взрывы. Город находится под атакой "шахедов". В одном из районов уже поднялся огромный столб дыма.

О взрывах в Днепре сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным Воздушных сил, город атакуют БПЛА с юго-запада.

После взрывов в одном из районов города поднялся огромный столб дыма, напоминавший гриб. Местные каналы сообщают, что он виден из разных уголков города. По данным ОВА, враг атаковал Днепровский район. Повреждена инфраструктура. После атаки начался пожар.

Дым после взрыва в Днепре. Фото: "Телеграф"

В сети уже публикуют видео "шахедов", пролетающих над городом. Днепрян призывают быть осторожными и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Напомним, Одесса и Сумы подверглись жестоким вражеским обстрелам вечером 10 и в ночь на 11 апреля. Россия ударила по жилым домам, есть погибшие и пострадавшие.

В то же время с 11 по 13 апреля в Украине должно было действовать "Пасхальное перемирие". Однако почти сразу же Россия нарушила режим тишины и обстреляла несколько городов Украины. На фронте только за вечер 11 апреля было зафиксировано 469 нарушений режима прекращения огня – это обстрелы, штурмы и массированные дроновые атаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в российских "шахедах" зафиксировали изменения в составе иностранных компонентов: часть западных деталей исчезает, а появляется больше китайских и "свежих" азиатских составляющих.