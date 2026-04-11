Россия ударила по домам в Одессе и в Сумах. Есть жертвы и много пострадавших (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Среди раненых – подросток
Одесса и Сумы подверглись жестоким вражеским обстрелам вечером 10 и в ночь на 11 апреля. Россия ударила по жилым домам, есть погибшие и пострадавшие.
Одесса
Как сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, в результате попадания в жилищный сектор погибли два человека. Еще двое жителей пострадали.
Существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Повреждены заведения питания. Под ударом также оказались объекты инфраструктуры, — говорится в сообщении
Сумы
Россия начала террор со второй половины дня в пятницу. Враг запустил на город беспилотники и атаковал жилые дома. Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пострадали 14 жителей Сум.
Среди раненых – 14-летний парень. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь на месте. Госпитализирована 87-летняя женщина. Большинство пострадавших – люди пожилого возраста. Враг целенаправленно бьет по домам людей в жилых районах, — пишет чиновник
В ГСЧС уточнили, что первый удар 10 апреля россияне нанесли по многоквартирному жилому дому. Разрушены перекрытия кровли, также возникло возгорание. С острой реакцией на стресс в медицинскую службу обратилось пятеро жителей.
Второй удар враг нанес поздно вечером, также по пятиэтажке. На 1-м и 3-м этажах произошли пожары.
В целом, в результате атак повреждено 11 многоквартирных жилых домов, дошкольное учебное заведение и около 10-ти автомобилей, — проинформировали в ГСЧС
