Укр

Россия ударила по домам в Одессе и в Сумах. Есть жертвы и много пострадавших (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Последствия ударов по областным центрам Новость обновлена 11 апреля 2026, 07:30
Последствия ударов по областным центрам. Фото Коллаж "Телеграф"

Среди раненых – подросток

Одесса и Сумы подверглись жестоким вражеским обстрелам вечером 10 и в ночь на 11 апреля. Россия ударила по жилым домам, есть погибшие и пострадавшие.

Одесса

Как сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, в результате попадания в жилищный сектор погибли два человека. Еще двое жителей пострадали.

Существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Повреждены заведения питания. Под ударом также оказались объекты инфраструктуры, — говорится в сообщении

Последствия удара РФ по Одессе 11.04.2026
Повреждена крыша
Последствия удара России по Одессе 11.04.2026
Возник пожар
Пожар после удара РФ по Одессе 11.04.2026
Разрушения существенные
Разрушение из-за удара РФ по Одессе 11.04.2026
Коммунальщики ликвидируют последствия атаки

Сумы

Россия начала террор со второй половины дня в пятницу. Враг запустил на город беспилотники и атаковал жилые дома. Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пострадали 14 жителей Сум.

Среди раненых – 14-летний парень. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь на месте. Госпитализирована 87-летняя женщина. Большинство пострадавших – люди пожилого возраста. Враг целенаправленно бьет по домам людей в жилых районах, — пишет чиновник

Последствия удара РФ по Сумам 10.04.2026
Поврежденная пятиэтажка
Последствия удара России по Сумам 10.04.2026
Работа спасателей
Пожар из-за удара РФ по Сумам 10.04.2026
Пожар после атаки

В ГСЧС уточнили, что первый удар 10 апреля россияне нанесли по многоквартирному жилому дому. Разрушены перекрытия кровли, также возникло возгорание. С острой реакцией на стресс в медицинскую службу обратилось пятеро жителей.

Второй удар враг нанес поздно вечером, также по пятиэтажке. На 1-м и 3-м этажах произошли пожары.

В целом, в результате атак повреждено 11 многоквартирных жилых домов, дошкольное учебное заведение и около 10-ти автомобилей, — проинформировали в ГСЧС

Последствия удара РФ по Сумам 10.04.2026
Спасатели потушили возгорание и помогли людям
Разрушение из-за удара РФ по Сумам 10.04.2026
Одно из разрушенных помещений

Как сообщал "Телеграф", ранним утром в пятницу, 10 апреля Россия атаковала Одессу беспилотниками. Раздался громкий взрыв, после него возникло сильное задымление.

Теги:
#Сумы #Одесса #Жертвы #Атака #Беспилотники