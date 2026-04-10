Россияне атаковали Одессу всю ночь. Куда врагу удалось попасть (фото)

В небо поднялся густой дым

Ранним утром в пятницу, 10 апреля, Россия атаковала Одессу беспилотниками. Прогремел громкий взрыв, после него возникло сильное задымление.

Обновлено 7:05 Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что, несмотря на то, что россияне почти всю ночь атаковали Одессу беспилотниками, благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Однако есть повреждение объекта инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Взрыв раздался около 5:50. Местные Telegram-каналы пишут о прилете.

Дым на месте удара

"Группа БпЛА по акватории Черного моря курсом на Одессу", — предупредили в Воздушных Силах Украины в 5:19.

Воздушную тревогу в областном центре в ночь на 10 апреля объявляли дважды. Вскоре после полуночи: она длилась до 4:18. Уже в 5:13 воздушную тревогу из-за атаки беспилотниками объявили снова. Ближе к 6 часам утра жители услышали мощный взрыв.

Предыдущие атаки на Одессу

Россияне ударили по жилой застройке в Одессе в ночь на понедельник, 6 апреля. Вражеские дроны попали в жилые дома, погибли три человека.

Среди погибших — 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего два с половиной года. Также погибла женщина 53 лет. Еще 15 человек пострадали. Среди травмированных – беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", Россия атаковала Одессу и в ночь на субботу, 28 марта. Враг ударил по жилым домам и роддому, погибли два человека, еще 13 пострадали.