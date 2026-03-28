"Суспільне" пострадало от российской атаки на Одессу. Одно из зданий восстановить невозможно (фото)

Елена Руденко
Последствия прилета дронов Новость обновлена 28 марта 2026, 12:41
Последствия прилета дронов. Фото Суспильне Одесса

Здания "Суспільне Одеса" повреждены в ходе российской атаки на Одессу в ночь на субботу, 28 марта. В одно из них попал вражеский "шахед", оно не подлежит восстановлению.

Как сообщает "Суспільне", в других помещениях есть разрушения, также выбиты окна. К счастью, погибших и раненых нет. Команда "Суспільне Одесса" продолжает работать.

Здания Суспільного в Одессе повредил российский дрон
Здания Суспільного в Одессе повредил российский дрон 28.03.2026
Здания Суспільне в Одессе повреждены российскими дронами
Здания Суспільне в Одессе повредили российские дроны
Здания Суспільне в Одессе повреждены в ходе российской атаки
По словам представителя "Суспільне Одесса" Назария Максимчука, Одесский филиал получил значительные повреждения и разрушения. Съемочная техника была в безопасных местах и не пострадала.

"Абсолютно все офисные помещения остались без окон и есть разрушения в офисных помещениях, в том числе повреждения получила Академия Суспільного", — рассказал Максимчук.

Россия атаковала Одессу 28 марта — последствия

Россияне нанесли удары беспилотниками, больше всего пострадал Приморский район. По последним данным, погибли два человека, еще 13 пострадали, в том числе и 9-летний мальчик. Удары пришлись по гражданской и критической инфраструктуре города.

В Приморском районе "шахед" попал в крышу здания роддома. К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие.

Также в результате атаки повреждения и частичные разрушения в частных и многоэтажных домах. Повреждена также территория телецентра.

Как сообщал "Телеграф", ночью в пятницу, 27 марта, Россия атаковала Кривой Рог. Под ударом оказалась критическая инфраструктура города, есть попадания.

#Одесса #Атака #Суспильне