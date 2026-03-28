"Суспільне" пострадало от российской атаки на Одессу. Одно из зданий восстановить невозможно (фото)
К счастью, сотрудники не пострадали
Здания "Суспільне Одеса" повреждены в ходе российской атаки на Одессу в ночь на субботу, 28 марта. В одно из них попал вражеский "шахед", оно не подлежит восстановлению.
Как сообщает "Суспільне", в других помещениях есть разрушения, также выбиты окна. К счастью, погибших и раненых нет. Команда "Суспільне Одесса" продолжает работать.
По словам представителя "Суспільне Одесса" Назария Максимчука, Одесский филиал получил значительные повреждения и разрушения. Съемочная техника была в безопасных местах и не пострадала.
"Абсолютно все офисные помещения остались без окон и есть разрушения в офисных помещениях, в том числе повреждения получила Академия Суспільного", — рассказал Максимчук.
Россия атаковала Одессу 28 марта — последствия
Россияне нанесли удары беспилотниками, больше всего пострадал Приморский район. По последним данным, погибли два человека, еще 13 пострадали, в том числе и 9-летний мальчик. Удары пришлись по гражданской и критической инфраструктуре города.
В Приморском районе "шахед" попал в крышу здания роддома. К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие.
Также в результате атаки повреждения и частичные разрушения в частных и многоэтажных домах. Повреждена также территория телецентра.
