"Суспільне" пострадало от российской атаки на Одессу. Одно из зданий восстановить невозможно (фото)

Здания "Суспільне Одеса" повреждены в ходе российской атаки на Одессу в ночь на субботу, 28 марта. В одно из них попал вражеский "шахед", оно не подлежит восстановлению.

Как сообщает "Суспільне", в других помещениях есть разрушения, также выбиты окна. К счастью, погибших и раненых нет. Команда "Суспільне Одесса" продолжает работать.

По словам представителя "Суспільне Одесса" Назария Максимчука, Одесский филиал получил значительные повреждения и разрушения. Съемочная техника была в безопасных местах и не пострадала.

"Абсолютно все офисные помещения остались без окон и есть разрушения в офисных помещениях, в том числе повреждения получила Академия Суспільного", — рассказал Максимчук.

Россия атаковала Одессу 28 марта — последствия

Россияне нанесли удары беспилотниками, больше всего пострадал Приморский район. По последним данным, погибли два человека, еще 13 пострадали, в том числе и 9-летний мальчик. Удары пришлись по гражданской и критической инфраструктуре города.

В Приморском районе "шахед" попал в крышу здания роддома. К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие.

Также в результате атаки повреждения и частичные разрушения в частных и многоэтажных домах. Повреждена также территория телецентра.

Как сообщал "Телеграф", ночью в пятницу, 27 марта, Россия атаковала Кривой Рог. Под ударом оказалась критическая инфраструктура города, есть попадания.