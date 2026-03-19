Россия атаковала Одессу "шахедами". Есть попадание в две многоэтажки (фото, видео)

На месте прилетов вспыхнули пожары

В ночь на 19 марта Россия атаковала Одессу "шахедами". В результате удара есть пострадавшие и попадания в центре города.

Как сообщает глава Одесской ОГА Сергей Лысак, есть попадания в жилые многоэтажки. Все оперативные и экстренные службы работают на местах.

По состоянию на 6:00 известно о трех пострадавших, двое госпитализированы. В результате атаки повреждены две многоэтажки, жилой дом в историческом центре и здания в частном секторе.

Последствия атаки "шахедов" на Одессу. Фото: ОГА

Спасатели работают на месте прилета. Фото: ОГА

Как выглядит дом, куда прилетел "шахед". Фото: местные каналы

На месте попаданий вспыхнул пожар, который ликвидируют спасатели. Местные паблики пишут, что один из "шахедов" влетел в дом в ЖК "Четыре сезона", а именно в балкон. На опубликованных фото и видео видно, что на месте попадания есть значительные разрушения: образовалась дыра в стене, вылетело стекло из соседних домов.

В сети уже появилось видео попадания одного из дронов в жилой дом. Спасатели продолжают работу.

Что делать, если вы попали под завал?

1. Помните, что к месту происшествия уже направляются все экстерные службы, поэтому старайтесь не паниковать и беречь силы, чтобы дождаться спасения.

2. Зовите на помощь. Старайтесь кричать, подавать сигналы. Но никогда не используйте спички или зажигалки – это может привести к взрыву.

3. В "минуты тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, как можно громче кричите и подавайте сигналы.

4. Если есть мобильный телефон и связь, обязательно позвоните родным или на номер 101. Сообщите, где находится, что видите и т.д.

5. Когда вас заметили, помните, что спасателям нужно время, чтобы освободить вас. Успокойтесь и ждите помощи.

Как выжить под завалами. Инфографика: ИИ

6. При условии, что вас никто не слышит, сначала оцените обстановку вокруг. Для этого осторожно освободите руки и ноги. Подчеркиваем, если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, сразу начните массировать участок тела выше зажатого, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти конечность.

7. Не двигайте перекрытия или балки, на которых все держится. Вообще, по возможности, старайтесь не трогать обломки и самостоятельно не разгребайте завалы.

8. Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на наличие травм и ран. При необходимости и возможности предоставьте себе и другим первую медицинскую помощь.

9. Если чувствуете, что сил выбраться самостоятельно нет, или вы не можете — продолжайте звать на помощь и ждать спасателей.

10. Ожидая спасателей, старайтесь не переохлаждаться. Если рядом есть какая-то одежда или одеяла, попробуйте завернуться в него.

11. Если вы в сознании и можете передвигаться, помогите выбраться в безопасное место детям, женщинам, пожилым и людям с ограниченными возможностями.

