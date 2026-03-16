Жилищные районы Харькова под атакой "шахедов". Есть два попадания (видео)

Зафиксировано повреждение трех авто

Утром в понедельник, 16 марта, в Харькове раздались взрывы. Россияне нанесли удар "шахедами". Есть пострадавший и попадания.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, дроны ударили на границе Киевского и Шевченковского районов.

"Прилет в Шевченковском районе", – говорится в сообщении.

В сети уже распространяют видео попадания "шахеда" в жилой дом. Еще один удар пришелся по транспортной инфраструктуре. По состоянию на 10:30 известно как минимум об одном пострадавшем. Медики оказывают необходимую помощь.

По данным директора Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдана Гладких, передает "Думка", в Харькове зафиксировано два попадания в Шевченковском районе. Одно в дорожное покрытие, второе – возле многоэтажки. Зафиксированы повреждения трех автомобилей, контактной сети троллейбуса. Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.

"Хочу добавить, что второй удар нанесли по дороге, когда там проезжала коммунальная техника", — сказал Гладких.

В сети показали видео с ЖК "Баухаус", где в результате атаки повреждено фасадное остекление первых этажей. Кроме того, в ЖК "Феличита" выбито несколько окон.

Напомним, утром в понедельник, 16 марта, в Киеве раздались взрывы. Россияне атаковали столицу беспилотниками. Обломок одного из БПЛА упал на Монумент Независимости на Майдане.

