Россия атаковала жилые дома в Запорожье. Есть раненые, без света остались тысячи семей (фото и видео)

Известно о трех пострадавших, среди них пожилая женщина

Запорожье подверглось массированной российской атаке. Первые удары беспилотниками враг нанес поздно вечером 15 марта, обстрел продолжился ночью.

Россияне атаковали частный сектор областного центра. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пострадали три человека — две женщины 48 и 81 года и 18-летний парень.

На месте атаки вспыхнули масштабные пожары. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Возник масштабный пожар

Спасатели оперативно прибыли на место атаки

Одно из пострадавших зданий

Работа спасателей

"Скорая" помогает раненым

В сети появились кадры пролета вражеского беспилотника над Запорожьем. Показали также задымление, возникшее после атаки.

Над городом вздымается дым

Враг терроризировал город практически всю ночь. Активно работали Силы противовоздушной обороны. Новые взрывы прогремели после 6 часов утра.

"Произошел пожар. В результате удара обесточено более 7500 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью", — проинформировал Федоров.

Напомним, россияне регулярно атакуют Запорожье, из-за ударов 14 марта ранения получили 18 человек. Также, как сообщал "Телеграф", враг ударил по областному центру 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения. Тогда пострадали пять человек, в том числе ребенок.