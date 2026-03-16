Росія атакувала житлові будинки у Запоріжжі. Є поранені, без світла залишилися тисячі сімей (фото та відео)

Відомо про трьох постраждалих, серед них літня жінка

Запоріжжя зазнало масованої російської атаки. Перших ударів безпілотниками ворог завдав пізно ввечері 15 березня, обстріл продовжився вночі.

Росіяни атакували приватний сектор обласного центру. Як повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, постраждало троє людей — дві жінки 48 і 81 років та 18-річний хлопець.

На місці атаки спалахнули масштабні пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

В мережі з'явилися кадри прольоту ворожого безпілотника над Запоріжжям. Показали також задимлення, що виникло після атаки.

Ворог тероризував місто практично всю ніч. Активно працювали Сили протиповітряної оборони. Нові вибухи пролунали після 6 годин ранку.

"Сталася пожежа. Внаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", — поінформував Федоров

Нагадаємо, росіяни регулярно атакують Запоріжжя, через удари 14 березня поранень зазнали 18 людей. Також, як повідомляв "Телеграф", ворог вдарив по обласному центру 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення. Тоді постраждали пʼятеро людей, зокрема дитина.