В Киеве обломки российского дрона упали на Монумент Независимости на Майдане (видео)

Активно работали Силы ПВО

Около 8:40 в понедельник, 16 марта, в Киеве прогремели взрывы. Россияне атаковали столицу беспилотниками.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что около столицы были зафиксированы вражеские БпЛА. Мэр Киева Виталий Кличко в 8:40 предупредил, что работают силы ПВО и призвал жителей Киева находиться в укрытиях.

10:00 По данным Ткаченко, в Соломенском районе части вражеского беспилотника упали на открытой местности. В Святошинском районе обломки рухнули на нежилой территории, горит трава. Обломки вражеского беспилотника упали у монумента на Майдане Незалежности.

9:10 В самом центре столицы упали обломки беспилотника, — Кличко. Пожаров и пострадавших нет. Ткаченко проинформировал о последствиях атаки в Шевченковском районе столицы. По предварительной информации, без пострадавших.

По данным мониторинговых групп, враг запустил в Киев около 25 "шахедов". Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

Обстрелы Украины 16 марта — что известно

С позднего вечера 15 марта до самого утра россияне терроризировали беспилотниками Запорожье. Они нанесли удары по частным домам, вспыхнули пожары. Пострадали три человека — две женщины 48 и 81 года и 18-летний парень. Кроме того, в результате удара без электроснабжения остались более 7500 абонентов.

Пожар в Запорожье после атаки

Напомним, рано утром 14 марта, россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и области, погибли четыре человека. В частности, под обстрел попал город Бровары. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фотографии и видео последствий российской атаки в Броварах. Он показал пожар и разрушение. Той ночью ПВО работала и в Киеве.