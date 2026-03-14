Там, где создавали красоту, теперь руины. В Броварах под российский удар попал модный бренд (видео)

Елена Руденко
Последствия удара по городу, платье TG Botanical Новость обновлена 14 марта 2026, 11:05
Бровары подверглись масштабной российской атаке рано утром в субботу, 14 марта. В городе немало разрушений, в том числе повреждения получило здание "фабрики брендов" TG Group (TG Botanical).

Telegram-канал "Киевский дваж" показал, как выглядела фабрика до и после атаки. За день до удара в аккуратном швейном цехе кипела работа, сейчас второй этаж уничтожен.

Поврежденное предприятие в Броварах
Женщина на фоне горящего цеха в Броварах
Второй этаж превратился в руины
Что известно о TG Botanical

TG Botanical – модный бренд, который в 2021 году основала украинская дизайнер Татьяна Чумак. Он первым в Украине начал массово производить коллаборации с топ-дизайнерами.

Бренд TG Botanical производит одежду, в которой гармонично сочетаются технологии и природа. В частности, компания использует экспериментальные методы окрашивания тканей растительными пигментами, полученными из цветков пижмы, желудей, шелухи лука и кофейных зерен.

Одежда модного бренда TG Botanical
Для бренда и его основательницы важна этическая сторона производства. Коллекции производятся собственными силами с четким указанием, где именно изготовлена одежда. Татьяна Чумак и ее команда работают над разработкой новых тканей и техник, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду в ходе производства.

Платья модного бренда TG Botanical
Татьяна Чумак приложила немало усилий, чтобы сохранить рабочие места во время войны России против Украины. Первое независимое шоу TG Botanical состоялось в Копенгагене во время Недели моды сезона весна-лето 2024. Одежда бренда представлена на лучших ритейлах платформах мира, таких как Moda Operandi и Revolve.

Изделия бренда представлены на сайте. Кроме одежды он предлагает изысканный декор для дома.

Изделия модного бренда TG Botanical
Основательница бренда написала в Instagram, что уже проходила подобный опыт четыре года назад, но на другом предприятии с более масштабными потерями. Главное, что никто не погиб, добавила Татьяна Чумак.

Россия атаковала Киевщину — что известно

Последствия атаки есть в четырех районах области, известно о четырех погибших. Еще 15 жителей области пострадали: трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Россияне нанесли удары по жилым домам, учебным заведениям, предприятиям и объектам критической инфраструктуры. Больше всего повреждений в Обуховском и Броварском районах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 14 марта Россия атаковала также город Украинки Обуховского района. Почему враг мог выбрать этот город целью своего удара.

