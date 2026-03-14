Россия массированно атаковала Киевщину, много жертв: репортаж Яна Доброносова из Броваров

Враг использовал крылатые ракеты типа "Калибр", гиперзвуковые ракеты "Кинжал", другое баллистическое вооружение и "шахеды"

Ранним утром в субботу, 14 марта, россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и области. В частности, под обстрел попал город Бровары, известно о минимум двух погибших, еще один человек погиб в Вышгородском районе.

Атака на Бровары — что известно

Четыре человека в Броварах получили повреждения, сообщил мэр города Игорь Сапожко. Россияне ударили по Броварам ракетами и дронами. Люди продолжают обращаться в больницы, поэтому точная информация о количестве раненых будет позже.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фотографии и видео последствий российской атаки в Броварах. Он показал пожар на месте удара.

Спасатели на месте прилета

Под удар попали жилые дома

Пожар на одной из локаций

Горят дома

В городе возникло несколько возгораний

В частности, горело здание "Укрпочты"

Город затянуло черным дымом

В небо поднялся столб черного дыма

Одно из поврежденных зданий

Жительница города спасается от обстрелов

Одно из зданий, получивших масштабные повреждения

Задымление на одной из локаций

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил предварительные данные о последствиях российской атаки. В Броварском районе повреждены здание общежития, производства и складских помещений.

Как сообщили в сети, после атаки часть Броваров осталась без света. Там, где электроснабжение есть, наблюдаются сильные скачки напряжения. По словам корреспондентки "Телеграфа", в Броварах также проблемы с водоснабжением.

Последствия ударов по Киевщине

Кроме того, под вражеским ударом находились другие районы области. В Вышгородском районе также погиб человек, еще один пострадал.

Обуховский район: повреждено техническое помещение многоэтажного дома, рядом загорелись автомобили

повреждено техническое помещение многоэтажного дома, рядом загорелись автомобили Бучанский район: в результате атаки загорелся частный дом

в результате атаки загорелся частный дом Вышгородский район: загорелись складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом

В Киеве работала ПВО

Кроме того, взрывы прогремели в Киеве. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, работали Силы ПВО. Киевляне прятались в метро.

Киевляне ночевали в метро из-за российского обстрела

Жители Киева прячутся от российских ракет в подземке

Напомним, в ночь на 11 марта Россия ударила по центру города Краматорск Донецкой области. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия ночной атаки.