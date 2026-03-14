Россия массированно атаковала Киевщину, много жертв: репортаж Яна Доброносова из Броваров
Враг использовал крылатые ракеты типа "Калибр", гиперзвуковые ракеты "Кинжал", другое баллистическое вооружение и "шахеды"
Ранним утром в субботу, 14 марта, россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и области. В частности, под обстрел попал город Бровары, известно о минимум двух погибших, еще один человек погиб в Вышгородском районе.
Атака на Бровары — что известно
Четыре человека в Броварах получили повреждения, сообщил мэр города Игорь Сапожко. Россияне ударили по Броварам ракетами и дронами. Люди продолжают обращаться в больницы, поэтому точная информация о количестве раненых будет позже.
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фотографии и видео последствий российской атаки в Броварах. Он показал пожар на месте удара.
Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил предварительные данные о последствиях российской атаки. В Броварском районе повреждены здание общежития, производства и складских помещений.
Как сообщили в сети, после атаки часть Броваров осталась без света. Там, где электроснабжение есть, наблюдаются сильные скачки напряжения. По словам корреспондентки "Телеграфа", в Броварах также проблемы с водоснабжением.
Последствия ударов по Киевщине
Кроме того, под вражеским ударом находились другие районы области. В Вышгородском районе также погиб человек, еще один пострадал.
- Обуховский район: повреждено техническое помещение многоэтажного дома, рядом загорелись автомобили
- Бучанский район: в результате атаки загорелся частный дом
- Вышгородский район: загорелись складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом
В Киеве работала ПВО
Кроме того, взрывы прогремели в Киеве. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, работали Силы ПВО. Киевляне прятались в метро.
Напомним, в ночь на 11 марта Россия ударила по центру города Краматорск Донецкой области. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия ночной атаки.