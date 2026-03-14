Росія масовано атакувала Київщину, багато жертв: репортаж Яна Доброносова з Броварів
Ворог використав крилаті ракети типу "Калібр", гіперзвукові ракети "Кинджал", інше балістичне озброєння та "шахеди"
Рано вранці у суботу, 14 березня, росіяни завдали комбінованого удару по Києву та області. Зокрема під обстріл потрапило місто Бровари, відомо про щонайменше двох загиблих, ще одна людина загинула у Вишгородському районі.
Атака на Бровари — що відомо
Чотири особи у Броварах отримали ушкодження, повідомив мер міста Ігор Сапожко. Росіяни вдарили по Броварах ракетами та дронами. Люди продовжують звертатися до лікарень, тому точна інформація щодо кількості поранених буде пізніше.
Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото та відео наслідків російської атаки у Броварах. Він показав пожежу на місці удару.
Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив попередні дані про наслідки російської атаки. У Броварському районі пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення.
Як повідомили в мережі, після атаки частина Броварів залишилася без світла. Там, де електропостачання є, спостерігаються сильні стрибки напруги. За словами кореспондентки "Телеграфа", в Броварах також проблеми з водопостачанням.
Наслідки ударів по Київщині
Крім того, під ворожим ударом були інші райони області. У Вишгородському районі також загинула людина, ще одна постраждала.
- Обухівський район: пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, поруч загорілися автомобілі
- Бучанський район: внаслідок атаки загорівся приватний будинок
- Вишгородський район: зайнялися складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок
У Києві працювала ППО
Крім того, вибухи пролунали у Києві. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, працювали Сили ППО. Кияни ховалися у метро.
Нагадаємо, в ніч на 11 березня Росія вдарила по центру міста Краматорськ на Донеччині. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки нічної атаки.