Росія масовано атакувала Київщину, багато жертв: репортаж Яна Доброносова з Броварів

Ворог використав крилаті ракети типу "Калібр", гіперзвукові ракети "Кинджал", інше балістичне озброєння та "шахеди"

Рано вранці у суботу, 14 березня, росіяни завдали комбінованого удару по Києву та області. Зокрема під обстріл потрапило місто Бровари, відомо про щонайменше двох загиблих, ще одна людина загинула у Вишгородському районі.

Атака на Бровари — що відомо

Чотири особи у Броварах отримали ушкодження, повідомив мер міста Ігор Сапожко. Росіяни вдарили по Броварах ракетами та дронами. Люди продовжують звертатися до лікарень, тому точна інформація щодо кількості поранених буде пізніше.

Пожежа в Броварах після удару РФ

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото та відео наслідків російської атаки у Броварах. Він показав пожежу на місці удару.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив попередні дані про наслідки російської атаки. У Броварському районі пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення.

Як повідомили в мережі, після атаки частина Броварів залишилася без світла. Там, де електропостачання є, спостерігаються сильні стрибки напруги. За словами кореспондентки "Телеграфа", в Броварах також проблеми з водопостачанням.

Наслідки ударів по Київщині

Крім того, під ворожим ударом були інші райони області. У Вишгородському районі також загинула людина, ще одна постраждала.

Обухівський район: пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, поруч загорілися автомобілі

пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, поруч загорілися автомобілі Бучанський район: внаслідок атаки загорівся приватний будинок

внаслідок атаки загорівся приватний будинок Вишгородський район: зайнялися складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок

У Києві працювала ППО

Крім того, вибухи пролунали у Києві. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, працювали Сили ППО. Кияни ховалися у метро.

Кияни ночували у метро через російський обстіл

