Там де створювали красу, тепер руїни. В Броварах під російський удар потрапив модний бренд (відео)

Виробництво потрощене та вигоріло вщент

Бровари зазнали масштабної російської атаки рано вранці у суботу, 14 березня. У місті чимало руйнувань, зокрема пошкоджень зазнала будівля "фабрики брендів" TG Group (TG Botanical).

Telegram-канал "Київський двіж" показав, як виглядала фабрика до та після атаки. За день до удару в охайному швейному цеху кипіла робота, зараз другий поверх знищено.

Що відомо про TG Botanical

TG Botanical — модний бренд, який у 2021 році заснувала українська дизайнерка Тетяна Чумак. Він першим в Україні почав масово робити колаборації з топ-дизайнерами.

Бренд TG Botanical виробляє одяг, в якому гармонійно поєднуються технології та природа. Зокрема компанія використовує експериментальні методи фарбування тканин рослинними пігментами, отриманими з квіток пижма, жолудів, лушпиння цибулі та кавових зерен.

Для бренду та його засновниці є важливою етична сторона виробництва. Колекції виготовляються власними силами з чітким указанням, де саме виготовлений одяг. Тетяна Чумак та її команда працюють над розробкою нових тканин і технік, щоб зменшити негативний вплив на навколишнє середовище в ході виробництва.

Тетяна Чумак доклала чимало зусиль, щоб зберегти робочі місця під час війни Росії проти України. Перше незалежне шоу TG Botanical відбулося у Копенгагені під час Тижня моди сезону весна-літо 2024. Одяг бренду представлений на кращих ритейл платформах світу, — таких як Moda Operandi та Revolve.

Вироби бренду представлені на сайті. Окрім одягу він пропонує також вишуканий декор для дому.

Засновниця бренду написала в Instagram, що вже проходила подібний досвід чотири роки тому, але на іншому підприємстві, з більш масштабнішими втратами. Головне, що ніхто не загинув, додала Тетяна Чумак.

Росія атакувала Київщину — що відомо

Наслідки атаки є у чотирьох районах області, відомо про чотирьох загиблих. Ще 15 жителів області постраждали: троє з них перебувають у важкому стані.

Росіяни завдали ударів по житлових будинках, закладах освіти, підприємствах та обʼєктах критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень в Обухівському та Броварському районах.

