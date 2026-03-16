У Києві уламки російського дрона впали на Монумент Незалежності на Майдані (відео)

Активно працювали Сили ППО

Близько 8:40 у понеділок, 16 березня, в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю безпілотниками.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що поблизу столиці були ворожі БпЛА. Мер Києва Віталій Кличко о 8:40 попередив, що у столиці працювали сили ППО та закликав жителів Києва перебувати в укриттях.

10:00 За даними Ткаченка, у Соломʼянському районі частини ворожого безпілотника впали на відкритій місцевості. У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава. Уламки ворожого безпілотника впали біля монумента на Майдані Незалежності.

9:10 У самому центрі столиці впали уламки безпілотника, — Кличко. Пожежі та постраждалих немає. Ткаченко поінформував, що є наслідки атаки у Шевченківському районі столиці. За попередньою інформацією — без постраждалих.

За даними моніторингових груп, ворог запустив на Київ близько 25 "шахедів". Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Обстріли України 16 березня — що відомо

Від пізнього вечора 15 березня до самого ранку росіяни тероризували безпілотниками Запоріжжя. Вони завдали ударів по приватних будинках, спалахнули пожежі. Постраждало троє людей — дві жінки 48 і 81 років та 18-річний хлопець. Крім того, внаслідок удару без електропостачання залишилися понад 7500 абонентів.

Пожежа у Запоріжжі після атаки

Нагадаємо, рано вранці 14 березня, росіяни завдали комбінованого удару по Києву та області, загинуло четверо людей. Зокрема під обстріл потрапило місто Бровари. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото та відео наслідків російської атаки у Броварах. Він показав пожежу та руйнування. Тієї ночі ППО працювала і в Києві.