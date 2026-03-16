Житлові райони Харкова під атакою "шахедів". Є два влучання (відео)

Зафіксовано пошкодження трьох авто

Зранку у понеділок,16 березня, у Харкові пролунали вибухи. Росіяни завдали удару "шахедами". Є постраждалий та влучання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, дрони влучили на межі Київського та Шевченківського районів.

"Прильот у Шевченківському районі", – йдеться у повідомленні.

У мережі вже поширюють відео влучання "шахеда" у житловий будинок. Ще один удар прийшовся по транспортній інфраструктурі. Станом на 10:30 відомо щонайменше про одного постраждалого. Медики надають потрібну допомогу.

За даними директора Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдана Гладких, передає "Думка", у Харкові зафіксовано два влучання у Шевченківському районі. Одне в дорожнє покриття, друге — біля багатоповерхівки. Зафіксовано пошкодження трьох авто, контактної мережі тролейбуса. Наразі комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.

"Хочу додати, що другий удар завдали по дорозі, коли там проїжджала комунальна техніка", — сказав Гладких.

У мережі показали відео з ЖК "Баухаус", де внаслідок атаки пошкоджено фасадне скління перших поверхів. Окрім того, у ЖК "Феличіта" вибито кілька вікон.

Нагадаємо, зранку у понеділок, 16 березня, в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю безпілотниками. Уламок одного з БПЛА впав на Монумент Незалежності на Майдані.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Запоріжжя зазнало масованої російської атаки. Перших ударів безпілотниками ворог завдав пізно ввечері 15 березня, обстріл тривав майже всю ніч.