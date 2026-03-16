Житлові райони Харкова під атакою "шахедів". Є два влучання (відео)

Тетяна Крутякова
Харків та дим Новина оновлена 16 березня 2026, 10:41
Харків та дим. Фото Колаж "Телеграфу"

Зафіксовано пошкодження трьох авто

Зранку у понеділок,16 березня, у Харкові пролунали вибухи. Росіяни завдали удару "шахедами". Є постраждалий та влучання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, дрони влучили на межі Київського та Шевченківського районів.

"Прильот у Шевченківському районі", – йдеться у повідомленні.

У мережі вже поширюють відео влучання "шахеда" у житловий будинок. Ще один удар прийшовся по транспортній інфраструктурі. Станом на 10:30 відомо щонайменше про одного постраждалого. Медики надають потрібну допомогу.

За даними директора Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдана Гладких, передає "Думка", у Харкові зафіксовано два влучання у Шевченківському районі. Одне в дорожнє покриття, друге — біля багатоповерхівки. Зафіксовано пошкодження трьох авто, контактної мережі тролейбуса. Наразі комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.

"Хочу додати, що другий удар завдали по дорозі, коли там проїжджала комунальна техніка", — сказав Гладких.

У мережі показали відео з ЖК "Баухаус", де внаслідок атаки пошкоджено фасадне скління перших поверхів. Окрім того, у ЖК "Феличіта" вибито кілька вікон.

Нагадаємо, зранку у понеділок, 16 березня, в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю безпілотниками. Уламок одного з БПЛА впав на Монумент Незалежності на Майдані.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Запоріжжя зазнало масованої російської атаки. Перших ударів безпілотниками ворог завдав пізно ввечері 15 березня, обстріл тривав майже всю ніч.

Теги:
#Харків #Обстріл #Атака #Війна з РФ