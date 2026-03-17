Россияне в Запорожье атаковали почтовый терминал: количество пострадавших выросло (фото)

Россияне терроризируют областной центр практически каждый день

После 6:20 во вторник, 17 марта, Россия нанесла удар по Запорожью. Пострадали восьмеро сотрудников почтового терминала.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Перед взрывами Воздушные силы Украины предупредили об угрозе двух скоростных ракет для Запорожья.

Обновлено 7:20 Количество пострадавших увеличилось до восьми человек, — Федоров. Шестеро сотрудников получили контузию. Состояние еще двух раненых медики оценивают как средней тяжести.

После взрывов в небо вздымается дым. Федоров проинформировал, что вражеский удар пришелся возле одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились семеро сотрудников. Четверо из них получили контузии, еще трое — порезы головы и тела.

Чиновник показал фото и видео с места удара. Терминал получил значительные повреждения.

Последствия российской атаки

Пострадал фасад здания

Побито даже укрытие

На место оперативно прибыли медики

Так выглядит терминал после удара

Дым над местом взрывов в Запорожье

На месте прилета возникло задымление

Россия атаковала Запорожье и 16 марта – что известно

Запорожье подверглось массированной российской атаке и накануне, в понедельник. Первые удары беспилотниками враг нанес еще поздно вечером 15 марта, обстрел продолжился ночью.

Россияне атаковали частный сектор областного центра. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пострадали три человека — две женщины 48 и 81 года и 18-летний парень.

На месте атаки разгорелись масштабные пожары. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, россияне регулярно атакуют Запорожье, из-за ударов 14 марта ранения получили 18 человек. Также, как сообщал "Телеграф", враг ударил по областному центру 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения. Тогда пострадали пять человек, в том числе ребенок.