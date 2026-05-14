"Такого в мире еще не было": эксперт назвал ключевую особенность вчерашней атаки на Украину

Украинское ПВО показало фантастический результат

Украина выдержала одну из самых масштабных атак дронами в истории современных войн — за сутки силы ПВО и мобильные группы обезвредили около 95% из более чем 1500 ударных БПЛА, которыми Россия пыталась перегрузить украинскую оборону.

Таким анализом поделился советник министра обороны Сергей Бескрестнов "Флэш" в Telegram.

"Мы успешно выдержали попытку перегрузить ПВО ударными БПЛА. Более 1500 в сутки. Такого в мире еще не было", – отметил он.

Бескрестнов заметил, что было сбито и обезврежено 95% БПЛА, а около 30% всех БПЛА сбили перехватчики. Это ощутимый процент, который продолжает расти. По его оценке, это фантастические результаты.

"Низкий поклон всем военным всех родов и ДФТГ, которые защищали нас", — написал "Флэш".

Специалист уточнил, что в атаке процент реактивных "Шахедов" и "Шахедов" с управлением был небольшим. По-видимому, россияне рассчитывали на массовое применение обычных БПЛА того же вида.

"Беды натворили ракеты. Особенно в Киеве. Есть попадание в жилые дома и на территории гражданских предприятий. Мы не публикуем такую информацию, но противник уже сегодня все увидит сам на спутниковых снимках", — отметил "Флэш".

Также он акцентировал на особом цинизме врага, с которым наносились повторные удары баллистикой в те же места через несколько часов. Целью таких действий было убийство спасателей по прибытии на место попадания. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, "Укрзализныця" и логистика.

Напомним, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 14 мая. Взрывы раздавались не только в Киеве, но и в Хмельницкой, Одесской, Харьковской и других областях. Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БПЛА на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях.