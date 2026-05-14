"Такого у світі ще не було": експерт назвав ключову особливість вчорашньої атаки на Україну

Українське ППО показало фантастичний результат

Україна витримала одну з наймасштабніших атак дронами в історії сучасних воєн — за добу сили ППО та мобільні групи знешкодили близько 95% із понад 1500 ударних БПЛА, якими Росія намагалася перевантажити українську оборону.

Таким аналізом поділився радник міністра оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" у Telegram.

"Ми успішно витримали спробу перевантажити ППО ударними БПЛА. Понад 1500 на добу. Такого у світі ще не було", – зазначив він.

Бескрестнов зауважив, було збито та знешкоджено 95% БПЛА, а близько 30% усіх БПЛА збили перехоплювачі. Це відчутний відсоток, який продовжує зростати. За його оцінкою, це фантастичні результати.

"Низький уклін усім військовим усіх родів військ та ДФТГ, які захищали нас", – написав "Флеш".

Фахівець уточнив, що в атаці відсоток реактивних "Шахедів" і "Шахедів" з керуванням був невеликим. Очевидно, росіяни розраховували на масове застосування звичайних БПЛА того ж виду.

"Лиха накоїли ракети. Особливо в Києві. Є влучання в житлові будинки та на території цивільних підприємств. Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках", – зазначив "Флеш".

Також він акцентував на особливому цинізмі ворога, з яким завдавалися повторні удари балістикою в ті сами місця через кілька годин. Метою таких дій було вбивство рятувальників після прибуття на місце влучання. Були атаковані об’єкти критичної інфраструктури, "Укрзалізниця" та логістика.

Нагадаємо, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 14 травня. Вибухи лунали не тільки в Києві, а й в Хмельницькій, Одеській, Харківській та інших областях. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.