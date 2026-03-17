Росіяни в Запоріжжі атакували поштовий термінал: кількість постраждалих зросла (фото)

Росіяни тероризують обласний центр практично щодня

Після 6:20 у вівторок, 17 березня, Росія завдала удару по Запоріжжю. Постраждало восьмеро співробітників поштового термінала.

Оновлено 7:20 Кількість постраждалих збільшилась до восьми людей, — Федоров. Шестеро співробітників отримали контузію. Стан ще двох поранених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Перед вибухами Повітряні сили України попередили про загрозу двох швидкісних ракет для Запоріжжя.

Після вибухів у небо здіймається дим. Федоров поінформував, що ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували семеро працівників. Четверо з них отримали контузії, ще троє — порізи голови та тіла.

Чиновник показав фото та відео з місця удару. Термінал зазнав значних пошкоджень.

Наслідки російської атаки

Постраждав фасад будівлі

Побите навіть укриття

На місце оперативно прибули медики

Так виглядає термінал після удару

Дим над місцем вибухів у Запоріжжі

На місці прильоту виникло задимлення

Росія атакувала Запоріжжя й 16 березня — що відомо

Запоріжжя зазнало масованої російської атаки й напередодні, у понеділок. Перших ударів безпілотниками ворог завдав ще пізно ввечері 15 березня, обстріл продовжився вночі.

Росіяни атакували приватний сектор обласного центру. Як повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, постраждало троє людей — дві жінки 48 і 81 років та 18-річний хлопець.

На місці атаки спалахнули масштабні пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Нагадаємо, росіяни регулярно атакують Запоріжжя, через удари 14 березня поранень зазнали 18 людей. Також, як повідомляв "Телеграф", ворог вдарив по обласному центру 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення. Тоді постраждали пʼятеро людей, зокрема дитина.