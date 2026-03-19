Росія атакувала Одесу "шахедами". Є влучання у дві багатоповерхівки (фото, відео)

На місці прильотів спалахнули пожежі

У ніч на 19 березня Росія атакувала Одесу "шахедами". Внаслідок удару є постраждалі та влучання в центрі міста.

Як повідомляє голова Одеської ОДА Сергій Лисак, є влучання у житлові багатоповерхівки. Всі оперативні та екстрені служби працюють на місцях.

Станом на 6:00 відомо про трьох постраждалих, двох — госпіталізовано. Внаслідок атаки пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі.

Наслідки атаки "шахедів" на Одесу. Фото: ОДА

Рятувальники працюють на місці прильоту. Фото: ОДА

Як виглядає будинок, куди прилетів "шахед". Фото: місцеві канали

На місці влучань спалахнула пожежа, яку ліквідовують рятувальники. Місцеві пабліки пишуть, що один з "шахедів" влетів в будинок в ЖК "Чотири сезони", а саме в балкон. На опублікованих фото та відео видно, що на місці влучання є значні руйнування: утворилась діра в стіні, повилітало скло з сусідніх будинках тощо.

У мережі вже з'явилось відео влучання одного з дронів в житловий будинок. Рятувальники продовжують роботу.

Що робити, якщо ви потрапили під завал?

1. Пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби, тому намагайтесь не панікувати й берегти сили, аби дочекатись на порятунок.

2. Кличте на допомогу. Намагайтеся кричати, подавати сигнали. Але ніколи не використовуйте сірники чи запальнички — це може призвести до вибуху.

3. У "хвилини тиші", які влаштовують рятувальники, аби почути людей, що опинилися під завалами, якомога голосніше кричіть та подавайте сигнали.

4. Якщо є мобільний телефон та зв’язок, обов'язково зателефонуйте рідним або на номер 101. Повідомте, де перебуваєте, що бачите тощо.

5. Коли вас помітили, пам'ятайте, що рятувальникам потрібен час, аби вас визволити. Заспокойтеся і чекайте на допомогу.

Як вижити під завалами. Інфографіка: ШІ

6. За умови, що вас ніхто не чує, спершу оцініть обстановку навколо. Для цього обережно вивільніть руки та ноги. Наголошуємо, якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.

7. Не зрушуйте перекриття чи балки, на яких все тримається. Взагалі, по можливості, намагайтесь не чіпати уламки та самотужки не розгрібайте завали.

8. Якщо вам вдалося вибратися, огляньте себе на наявність травм та ран. За потреби та можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.

9. Якщо відчуваєте, що сил вибратись самотужки немає, або ви не можете — продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників.

10. Очікуючи на рятувальників, намагайтеся не переохолоджуватись. Якщо поряд є якийсь одяг чи ковдри, будь-що, спробуйте загорнутися в нього.

11. Якщо ви у свідомості та можете пересуватися, допоможіть вибратися у безпечне місце дітям, жінкам, літнім людям та людям з інвалідністю.

