Число жертв российской атаки на Одессу возросло. Под ударом были многоэтажки и роддом (фото и видео)

Среди пострадавших – ребенок

Одесса подверглась массированной российской атаке беспилотниками. Враг ударил по жилым домам и роддому, погибло двое людей, еще 13 пострадали.

Обновлено 9:15 Число погибших от ночных обстрелов Одессы возросло до двоих людей, — Лысак. Из-под завалов одного из домов извлекли тело еще одного человека. Также известно уже о 13 пострадавших.

Обновлено 7:05 По состоянию на 7:00 известно, что в больнице скончался один человек, получивший травмы в ходе атаки РФ, — Лысак. В общей сложности пострадали 11 человек, среди которых один ребенок.

Всего по городу: зафиксировано попадание в крышу здания одного из родильных домов, в Приморском районе значительные повреждения жилого фонда. В многоэтажках зафиксировано разрушение балконов, повреждение остекления и возгорание на верхних этажах. В частном секторе произошло возгорание жилых домов, пожары ликвидированы. Повреждено более 10 автомобилей, — пишет Лысак

В Киевском районе — повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах

Об атаке сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Среди пострадавших есть ребенок, состояние двух раненых тяжелое. Утром атака на область продолжается.

В Приморском районе областного центра произошло попадание в крышу здания роддома. К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие.

Также в результате атаки произошло частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района. Кроме того, загорелись частные дома.

Повреждена аптека

В аптеке выбиты окна

Пострадали также авто

Повреждена пекарня

Одна из пострадавших многоэтажек

В Приморском районе также зафиксировано повреждение трех учебных заведений. В Хаджибейском районе произошло попадание в многоэтажку. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших.

Предыдущий удар по Одессе

Враг также атаковал город "шахедами" в ночь на 19 марта. В результате удара были пострадавшие и попадания в центре города.

Как сообщал "Телеграф", ночью в пятницу, 27 марта, Россия атаковала Кривой Рог. Под ударом оказалась критическая инфраструктура города, есть попадания.