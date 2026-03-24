В Днепре "шахед" попал в многоэтажку. Все детали атаки (фото, видео)
Есть пострадавшие и значительные разрушения
В Днепре 24 марта прогремел мощный взрыв во время воздушной тревоги. Зафиксировано попадание "шахеда" в жилой дом.
Об этом сообщает волонтер Тимофей Кучер. На месте попадания вспыхнул пожар.
UPD: 12:00 До семи выросло количество раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Четверо из них госпитализированы. Двое "тяжелых", еще двое – в состоянии средней тяжести.
11:30 Известно о двух пострадавших в результате атаки. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. В ОВА сообщили, что это женщина 67 лет и мужчина 74 года.
"Попадание реактивного БпЛА в дом", — говорится в сообщении.
В сети уже публикуют момент попадания дрона в здание. На место происшествия направляются все необходимые службы. Как видно на фото, "шахед" попал в верхние этажи 14-этажки.
По словам Кучера, средняя скорость дронов, атаковавших Днепр 24 марта, — примерно 320 км/ч. В Днепропетровской ОВА уже подтвердили удар по 14 этажному дому, подчеркнув, что информация о последствиях уточняется.
"На данный момент информация о погибших или раненых в результате вражеской атаки на Днепр не поступала. В многоэтажке возник пожар. Атака на город продолжается. Будьте в безопасных местах", — пишут в ОВА.
Напомним, в ночь на вторник, 24 марта, Россия совершила массированную атаку на Украину: враг запустил крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160 и много ударных дронов. Есть разрушения, погибшие и раненые. Взрывы прозвучали в Запорожье, Харькове, Сумах и Шостке, Херсоне, а также Полтаве.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 16 марта Россия впервые ударила по Киеву дроном с искусственным интеллектом. Он был настроен на автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором.