В Днепре "шахед" попал в многоэтажку. Все детали атаки (фото, видео)

Есть пострадавшие и значительные разрушения

В Днепре 24 марта прогремел мощный взрыв во время воздушной тревоги. Зафиксировано попадание "шахеда" в жилой дом.

Об этом сообщает волонтер Тимофей Кучер. На месте попадания вспыхнул пожар.

UPD: 12:00 До семи выросло количество раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Четверо из них госпитализированы. Двое "тяжелых", еще двое – в состоянии средней тяжести.

11:30 Известно о двух пострадавших в результате атаки. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. В ОВА сообщили, что это женщина 67 лет и мужчина 74 года.

Последствия попадания дрона в дом

"Попадание реактивного БпЛА в дом", — говорится в сообщении.

В сети уже публикуют момент попадания дрона в здание. На место происшествия направляются все необходимые службы. Как видно на фото, "шахед" попал в верхние этажи 14-этажки.

По словам Кучера, средняя скорость дронов, атаковавших Днепр 24 марта, — примерно 320 км/ч. В Днепропетровской ОВА уже подтвердили удар по 14 этажному дому, подчеркнув, что информация о последствиях уточняется.

"На данный момент информация о погибших или раненых в результате вражеской атаки на Днепр не поступала. В многоэтажке возник пожар. Атака на город продолжается. Будьте в безопасных местах", — пишут в ОВА.

Напомним, в ночь на вторник, 24 марта, Россия совершила массированную атаку на Украину: враг запустил крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160 и много ударных дронов. Есть разрушения, погибшие и раненые. Взрывы прозвучали в Запорожье, Харькове, Сумах и Шостке, Херсоне, а также Полтаве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 16 марта Россия впервые ударила по Киеву дроном с искусственным интеллектом. Он был настроен на автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором.