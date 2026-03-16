"Ланцет" действительно долетел до Киева? В столице упали обломки дрона с ИИ: что говорят эксперты

К счастью, обошлось без пострадавших

Утром в понедельник, 16 марта, Россия впервые ударила по Киеву дроном с искусственным интеллектом. Он был настроен на автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором. Некоторые эксперты считают, что это был "Ланцет", но другие отрицают это.

Что нужно знать:

Кроме обломков, специалисты изучают радиосигналы, данные РЛС, фото с дронов-перехватчиков

Не исключено, что обломки "Ланцета" были намеренно сброшены с "шахедов" как часть специальной информационной операции

Удар дронов с ИИ по центру Киева является демонстрацией возможностей со стороны России

На то, что упавший рядом с Монументом Независимости дрон это именно "Ланцет", указывает анализ обломков дрона, пишет Defense Express. В частности, идентифицировать беспилотник помогло характерное Х-образное хвостовое оперение "Ланцета" с толкающим винтом. Кроме того, на снимке крыла виден номер с индексом RF.

Обломки росийского дрона на Майдане в Киеве

Обломки изучают специалисты, но, по предварительным выводам, с большой долей вероятности в этом дроне-камикадзе "Ланцет" был использован искусственный интеллект. Дрон настроили на роевое использование, автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором. На это указывает очень необычная маркировка в виде цветных кругов.

Дрон с маркировкой и крыло от БПЛА

Подобная маркировка РФ использует на своих дронах V2U

Такую маркировку россияне используют на своих автономных дронах V2U. Вероятно, отметки помогают дронам держаться друг друга, во время движения "стаей".

Утренняя атака по Киеву была именно групповой. Также не исключено, что на этом дроне была использована связь с помощью mesh-модемов или мобильной связи.

Как правило, дальность полета "Ланцета" указывается на уровне 50 км. Однако, как объяснили в Defense Express, это параметр дальности связи.

Но в РФ уже хвастались тем, что уже регулярно летают на дальность 90 км, а рекордом является 136 км. В то же время в центр Киева от границы РФ более 200 км. Может ли "Ланцет" вообще преодолеть такое расстояние в настоящее время является открытым вопросом и не исключенным вариантом. А вот до Киева с территории Беларуси 90 км, — говорится в статье

Отмечается, что сам факт попытки России ударить по центру Киева дроном "Ланцет" с боевой частью весом до 3 кг является скорее лишь способом демонстрации новых возможностей террористических ударов РФ. С другой стороны, этот прецедент снимает любые предо тережения по автономизации украинских дальнобойных дронов.

Юрий Игнат – атака была нетипичной

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" подтвердил, что утренняя атака на столицу была нетипичной. По его словам, на Киевскую область летели более 30 беспилотников.

Из не очень хороших новостей — то, что у этих дронов есть каналы связи: mesh-сети и другие каналы связи, враг может ими управлять, они разных типов… Из лучших новостей — то, что они почти все были сбиты, — отметил Игнат

Mesh-сети дронов (сетчатые сети) — это технология, позволяющая дронам объединяться в динамическую систему, при этом каждый дрон является ретранслятором связи для остальных. Беспилотники управляются не через прямую связь с оператором, а через сигнал, который цепочкой передают друг другу. Эта система обеспечивает стабильное управление на больших расстояниях и повышает "живучесть" дронов.

Сергей Бескрестнов (Флэш) — "Ланцет" не может долететь до Киева

В то же время советник министра обороны по технологическим направлениям обороны, эксперт по дронам и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов (Флэш) уверен, что беспилотник "Ланцет" не способен долететь до Киева. Он пояснил, что это ударные БПЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей, физически не имеющих такого ресурса аккумуляторов и возможностей радиоуправления.

Я считаю, что вероятно обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага. Мне очень жаль, что одно издание решило подыграть врагу и хайпануть на этой теме, опубликовав служебные фотографии полиции с места обнаружения обломков, — написал "Флэш"

Он добавил, что информацию для анализа атаки продолжают собирать. Специалисты изучают радиосигналы, данные РЛС, фотографии с дронов-перехватчиков.

Что сказали в СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также высказался по поводу вероятного использования РФ дронов с ИИ для ударов по Киеву. По его мнению, это приближает войну к Европе.

В эту игру можно играть вдвоем", но развитие таких технологий также неизбежно приближает большую войну в Европе, которая, в отличие от нас, не будет готова к этим угрозам, — пишет Коваленко

Как реагируют военные

Украинский военный, являющийся автором Telegram-канала "Бахмутский демон", пишет, что прецедент удара по Киеву "Ланцетом" с ИИ говорит о том, что Киев и другие города нужно затягивать антидроновыми сетками. По его словам, паниковать не нужно, но нужно ускориться.

В МО точно знают, что делать, а чиновникам на местах также стоит уже принимать решения для безопасности, пока новый этап в войне дронов не был масштабирован, — говорится в сообщении

Российский дрон "Ланцет" — характеристики

Основное предназначение – разведка и уничтожение подвижных транспортных средств и бронетехники, огневых позиций артиллерии и минометов, укрепленных огневых точек. Ланцет оснащен электродвигателем, обеспечивающим минимальный звук движения и максимальную продолжительность полета до 40 мин.

"Ланцеты" могут развивать скорость до 110 км/ч. Однако во время пикирования на цель с высоты в несколько метров способны разгоняться до 300 км/ч. Боевая часть – кумулятивный заряд КЗ-6, позволяющий пробивать до 215 мм брони или 550 мм бетонных конструкций.

Ланцет, характеристики. Инфографика "Телеграфа"

Основные характеристики беспилотников "Ланцет":

Взлетная масса – 5 кг или 12 кг (Ланцет-1 и Ланцет-3 соответственно)

Масса боевой части – 1 кг или 3 кг (Ланцет-1 и Ланцет-3 соответственно)

Дальность полета – 40 км или 70 км (Ланцет-1 и Ланцет-3 соответственно)

Время полета – 30 мин или 40 мин (Ланцет-1 и Ланцет-3 соответственно)

Максимальная скорость – 110 км/ч

Скорость при пикировании – 300 км/ч

Высота полета — 3 000 м.

Стоимость — $35 тыс.

