"Ланцет" справді долетів до Києва? У столиці упали уламки дрону із ШІ: що кажуть експерти

На щастя, обійшлося без постраждалих

Зранку у понеділок, 16 березня, Росія вперше вдарила по Києву дроном зі штучним інтелектом. Він був налаштований на автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв'язку з оператором. Деякі експерти вважають, що це був "Ланцет", але інші заперечують це.

Що треба знати:

Окрім уламків, фахівці вивчають радіосигнали, дані РЛС, фото з дронів-перехоплювачів

Не виключено, що уламки "Ланцета" були навмисно скинуті з "шахедів" як частина інформаційної спеціальної операції

Удар дроном з ШІ по центру Києва є демонстрацією можливостей з боку Росії

На те, що дрон, що впав поряд з Монументом Незалежності, це саме "Ланцет", вказує аналіз уламків дрона, пише Defense Express. Зокрема ідентифікувати безпілотник допомогло характерне Х-подібне хвостове оперення "Ланцета" зі штовхаючим гвинтом. Крім того, на знімку крила, видно номер з індексом RF.

Уламки російського дрона на Майдані у Києві

Уламки вивчають фахівці, але за попередніми висновками, з великою долею ймовірності у цьому дроні-камікадзе "Ланцет" був використаний штучний інтелект. Дрон налаштували на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв'язку з оператором. На це вказує дуже незвичне маркування у вигляді кольорових кругів.

Дрон з маркуванням та крило від БПЛА

Подібне маркування РФ використовує на своїх дронах V2U

Таке маркування росіяни використовують на своїх автономних дронах V2U. Ймовірно, позначки допомагають дронам триматися один одного, під час руху "зграєю".

Ранкова атака по Києву була саме груповою. Також не виключено, що на цьому дроні був використаний зв'язок за допомогою mesh-модемів чи мобільного зв'язку.

Зазвичай, дальність польоту "Ланцета" вказується на рівні 50 км. Проте, як пояснили в Defense Express, це параметр дальності зв'язку.

Але у РФ вже вихвалялись тим, що вже регулярно літають на дальність 90 км, а рекордом є 136 км. Водночас до центру Києва від кордону РФ понад 200 км. Чи може "Ланцет" взагалі подолати таку відстань наразі є відкритим питанням і не виключеним варіантом. А от до Києва з території Білорусі 90 км, — йдеться у статті

Зазначається, що сам факт спроби Росії вдарити по центру Києва дроном "Ланцет" з бойовою частиною вагою до 3 кг, є скоріше лише заходом демонстрації нових можливостей терористичних ударів РФ. З іншого боку, цей прецедент знімає будь-які застереження щодо автономізації українських далекобійних дронів.

Юрій Ігнат — атака була нетиповою

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" підтвердив, що ранкова атака на столицю була нетиповою. За його словами, на Київську область летіли понад 30 безпілотників.

З не дуже хороших новин — те, що ці дрони мають канали зв’язку: mesh-мережі та інші канали зв’язку, ворог може ними керувати, вони різних типів… Із кращих новин — те, що вони майже всі були збиті, — зазначив Ігнат

Mesh-мережі дронів (сітчасті мережі) — це технологія, яка дає змогу дронам об'єднуватися в динамічну систему, при цьому кожен дрон є ретранслятором зв'язку для решти. Безпілотники керуються не через прямий зв'язок з оператором, а через сигнал, який ланцюжком передають один одному. Ця система забезпечує стабільне керування на великих відстанях та підвищує "живучість" дронів.

Сергій Бескрестнов (Флеш) — "Ланцет" не може долетіти до Києва

Водночас радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони, експерт з дронів і радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов (Флеш), впевнений, що безпілотник "Ланцет" не здатний долетіти до Києва. Він пояснив, що це ударні БПЛА з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей, які фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління.

Я вважаю що вірогідно уламки були навмисно скинуті з "Шахедів" як частина інформаційної спеціальної операції ворога. Мені дуже шкода, що одне видання вирішило підіграти ворогу й хайпанути на цій темі, опублікувавши службові фотографії поліції з місця виявлення уламків, — написав "Флеш"

Він додав, що інформацію для аналізу атаки продовжують збирати. Фахівці вивчають радіосигнали, дані РЛС, фотографії з дронів-перехоплювачів.

Що сказали в РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також висловився щодо ймовірного використання РФ дронів з ШІ для ударів по Києву. На його думку, це наближає війну в Європі.

В цю гру можна грати вдвох", але розвиток таких технологій також неминуче наближає велику війну в Європі, яка, на відміну від нас, буде не готова до цих загроз, — пише Коваленко

Як реагують військові

Український військовий, який є автором Telegram-каналу "Бахмутський демон", пише, що прецедент удару по Києву "Ланцетом" з ШІ говорить про те, що Київ та інші міста треба затягувати антидроновими сітками. За його словами, панікувати не треба, але треба прискоритись.

В МО точно знають що робити, а чиновникам на місцях також варто вже приймати рішення для безпеки, поки новий етап у війні дронів не був масштабований, — йдеться у повідомленні

Російський дрон "Ланцет" — характеристики

Основне призначення — розвідка та знищення рухомих транспортних засобів і бронетехніки, вогневих позицій артилерії та мінометів, укріплених вогневих точок. "Ланцет" оснащений електродвигуном, що забезпечує мінімальний звук руху та максимальну тривалість польоту до 40 хв.

"Ланцети" можуть розвивати швидкість до 110 км/год. Однак під час пікірування на ціль з висоти в кількасот метрів здатні розганятися до 300 км/год. Бойова частина — кумулятивний заряд КЗ-6, що дозволяє пробивати до 215 мм броні чи 550 мм бетонних конструкцій.

"Ланцет": характеристики. Інфографіка "Телеграфу"

Основні характеристики безпілотників "Ланцет":

Злітна маса — 5 кг або 12 кг (Ланцет-1 і Ланцет-3 відповідно)

Маса бойової частини — 1 кг або 3 кг (Ланцет-1 і Ланцет-3 відповідно)

Дальність польоту — 40 км або 70 км (Ланцет-1 і Ланцет-3 відповідно)

Час польоту — 30 хв або 40 хв (Ланцет-1 і Ланцет-3 відповідно)

Максимальна швидкість — 110 км/год

Швидкість при пікіруванні — 300 км/год

Висота польоту — 3 000 м

Вартість — $35 тис.

