У Дніпрі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Усі деталі атаки (фото, відео)
Є постраждалі та значні руйнування
У Дніпрі 24 березня пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги. Зафіксовано влучання "шахеда" у житловий будинок.
Про це повідомляє волонтер Тимофій Кучер. На місці влучання спалахнула пожежа.
UPD: Відомо про двох постраждалих внаслідок атаки.
"Влучання реактивного БпЛА в будинок", — йдеться у повідомленні.
У мережі вже публікують момент влучання дрона в будинок. На місце події прямують усі потрібні служби. Як видно на фото, "шахед" поцілив у верхні поверхи 14-поверхівки.
За словами Кучера, середня швидкість дронів, які атакували Дніпро 24 березня, — приблизно 320 км/год. У Дніпропетровській ОВА вже підтвердили удар по 14 поверховому будинку, наголосивши, що інформація про наслідки уточнюється.
"На зараз інформація про загиблих чи поранених внаслідок ворожої атаки на Дніпро не надходила. У багатоповерхівці виникла пожежа. Атака на місто триває. Будьте у безпечних місцях", — пишуть в ОВА.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 24 березня, Росія здійснила масовану атаку на Україну: ворог запустив крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160 та багато ударних дронів. Є руйнування, загиблі та поранені. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Харкові, Сумах та Шостці, у Херсоні, а також Полтаві.
