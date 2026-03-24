Влучання у будинки та маршрутку, є жертви. Все про нічну атаку Росії (фото та відео)

У Сумах ворог прицільно атакував цивільну маршрутку

В ніч на вівторок, 24 березня, Росія здійснила масовану атаку на Україну: ворог запустив крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160 та багато ударних дронів. Є руйнування, загиблі та поранені.

"Телеграф" розповідає про наслідки нічного обстрілу. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Харкові, Сумах та Шостці, у Херсоні, а також Полтаві.

Запоріжжя — дрон поцілив у багатоповерхівку

Росія завдала по Запоріжжю масований комбінований удар безпілотниками та ракетами, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Пошкоджено шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури. Пошкодження отримала будівля торгівельного центру у середмісті.

Пошкоджено ТЦ

Пошкоджено дах торгівельного центру

Багатоповерхівка, у яку поцілив дрон

Літні жителі постраждалого району

У багатоповерхівці зайнялися кілька поверхів

Ворог бив по приватних будинках

Станом на 5:12 було відомо, що одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

Суми — безпілотник вдарив у маршрутку

Вночі росіяни активно обстрілювали місто безпілотниками. Як повідомляє місцевий Telegram-канал Sumyregion, незадовго до 6 години ранку один з ворожих дронів влучив в маршрутку в Сумах на виїзді з міста. За попередніми даними, без загиблих, водій отримав контузію та перебуває в шоковому стані.

Полтавська область — є жертви

Жителі обласного центру почули гучний вибух. Невдовзі глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Полтавській громаді пошкоджено житлові будинки та готель. Виникли пожежі.

Після вибуху в небо здійнявся дим

Пошкоджена будівля

У багатоповерхівці вилетіли вікна та рами

Постраждалий будинок

За попередніми даними, загинули двоє людей. Ще 11 — травмовано.

Херсон — чоловік загинув у власному домі

Зранку російські терористи обстріляли Центральний район Херсона, вбивши у власному будинку мирного херсонця, повідомив керівник МВА Ярослав Шанько. Тіло чоловіка з-під завалів деблокували рятувальники.

Шостка — масована атака

Крім того, вночі Росія масовано атакувала Шостку на Сумщині. За даними моніторингових каналів, ворог спрямував на місто щонайменше 15 "Шахедів" та керовані авіаційні бомби (КАБ). Мер Шостки Микола Нога підтвердив, що в ніч на вівторок ворог завдав авіаційного удару по Шосткинській територіальній громаді.

Харків — влучання дрона

Мер обласного центру Ігор Терехов поінформував, що ворожий дрон впав у Слобідському районі. Безпілотник влучив у відкриту територію, без постраждалих та руйнувань.

Чим Росія била по Україні та яка головна ціль ударів

За даними моніторингів, минулої ночі Росія застосувала 15 крилатих ракет Х-101, 8 балістичних ракет Іскандер-М, 3 ракети Іскандер-К/Х-101, 250-300 БпЛА різних типів, 4 КАБи (Шостка/околиці), 4 ракети Торнадо-С, 2 ракети Х-59, 1 ракету Х-31П. Основний напрямок атаки: Полтава, Івано-Франківщина (Калуш), Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Південне, Шостка, прифронтові території.

Карта руху ворожих цілей. КАБи та Торнадо-С позначено білим пунктиром

Основна ціль атаки — енергетична інфраструктура у містах — Полтава, Наливайківка, Калуш (Івано-Франківщина), Одеса, Південне, Запоріжжя.

