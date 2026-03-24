Загроза масштабного обстрілу зросла, а Молдова постраждала від атаки на Україну. Хронологія війни — день 1490

24 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 24 березня. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті, зосереджуючи левову частку зусиль на Донеччині. За минулу добу сталось 152 боєзіткнення. Тим часом Повітряні сили повідомляють про високу загрозу обстрілу через зліт російських бомбардувальників.

Як проходить 1490-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Найближчим часом РФ може запустити до 20 балістичних ракет "Іскандер-М" по Києву та області, — монітори.

Близько 6 бортів Ту-95МС та Ту-160 рухаються на пускові рубежі — ракети можуть зайти в повітряний простір України орієнтовно о 03:30–04:30.

Орієнтовний час прибуття у зони можливих пусків крилатих ракет:

Енгельс: 01:00–02:00 — ракети в повітряному просторі України можливі о 02:00–03:30.

Каспійське море: 02:30–03:30 — ракети можливі о 03:30–04:30.

У Молдові відключили лінію електропередач Ісаакча–Вулканешти внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру на півдні України, передає NewsMaker з посиланням на офіційні відомства. Це основний канал імпорту електроенергії до Румунії. Поки невідомо, чи є відключення у населених пунктах країни. Раніше, наприкінці січня, відключення цієї лінії призвело до масштабного блекауту.

Про новини та події 23 березня "Телеграф" розповідав тут: Загроза масштабної атаки та удар дрона по зупинці на Одещині. Хронологія війни — день 1489

Про те, що відбувається 22 березня, читайте у трансляції: Росіяни наступають і зазнають втрат, є чутки про нові обміни. Хронологія війни — день 1488

Ситуацією в Україні 21 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Переговори зі США тривають, а росіяни атакували Краматорськ. Хронологія війни — день 1487