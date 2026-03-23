Атака на Одещину та підготовка масованого обстрілу. Хронологія війни — день 1489

23 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 23 березня. Росія намагається користуватися погодою для наступу та посилення ударів, але несе важкі втрати. Проте і в Україні є загиблі. На фронті ж найбільшим гарячим залишається Покровський напрямок — за минулу добу там зафіксували більше 20 бойових зіткнень з понад 115.

Як проходить 1489-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 За даними моніторингових каналів, Росія може готувати масований комбінований удар протягом наступних двох днів.

Одеса пережила масовану дронову атаку, місцеві пабліки повідомляють, що були приліти. Чекаємо інформації від влади.

