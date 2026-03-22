Рус

Смерть провідниці, удар по рятувальникам та сильні пожежі: що відомо про нічну атаку по Україні

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Росія знову вдарила по Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Загалом росіяни запустили по країні 139 ударних БПЛА

У ніч на 22 березня ворог вкотре атакував Україну "шахедами". В результаті є серйозні наслідки — на Одещині загинула провідниця, у Сумах ворог ударив по рятувальниках, а на Київщині були серйозні пожежі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає подробиці нової атаки по українських містах. За даними Повітряних сил, противник запустив 139 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і т.д. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 127 дронів. При цьому зафіксовано попадання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

Характеристика "шахеду". Інфографіка: "Телеграф"

Одеса

На Одеській залізниці під час зупинки поїзда через загрозу дрону загинула провідниця – її збив зустрічний поїзд, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Крім того, травми середньої тяжкості отримав один із пасажирів. Іде ретельне розслідування нещасного випадку, наші фахівці вже на місці. Слідкуємо за станом потерпілого, підтримаємо і його, і, звичайно ж, близьких нашої колеги-залізничниці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що залізничники у тісній співпраці із Силами Оборони посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у разі безпосередньої активності ворожих БПЛА чи інших засобів ураження поблизу маршруту конкретного поїзда.

Бровари

Під ударом цієї ночі опинилася також Київська область. Згідно з інформацією обласної військової адміністрації, ворог атакував мирні населені пункти, цивільні підприємства та житлові будинки.

"Наслідки атаки фіксуємо у Броварській громаді. Пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа — вона вже локалізована. Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкові автомобілі та вантажівку", — зазначив голова ОВ Микола Калашник.

На щастя обійшлося без постраждалих.

Пожежа у Броварах
Пожежа у Броварах. Фото: Telegram-канал мера Ігоря Сапожка

Суми

У Сумах Росія завдала удару по рятувальникам. Цієї ночі фахівці ДСНС вели чергове обстеження території після ворожого прильоту і в момент, коли вони вже були готові повертатися в підрозділ, ворог завдав повторного удару поруч із пожежною цистерною.

На щастя, особовий склад встиг вчасно відреагувати та відійти у безпечне місце. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Ворог ударив по рятувальникам
Ворог ударив по рятувальникам. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові "шахед" потрапив до будівлі Головного управління Служби безпеки України. В результаті є руйнування.

Теги:
#Суми #Одеська область #Бровари #Атака #Загибла #Шахед